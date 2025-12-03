回應比利時關切 歐盟擬以共同借貸方式用俄凍結資產支持烏克蘭

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐盟執委會將利用俄羅斯凍結資產，向烏克蘭提供貸款，但由於持有大部分資產的比利時態度保留，歐盟同時提出另一選項：以歐盟共同借貸方式提供貸款。

英國「衛報」報導，歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)3日表示，這兩個方案將確保「烏克蘭有自我防衛的手段，能以強勢地位推進和平談判」。

歐盟領袖將在本月稍後決定方案，烏克蘭正面臨資金短缺，而最新一輪美俄和平談判進展有限。克里姆林宮1名官員在川普特使魏科夫(Steve Witkoff)與美國總統川普的女婿庫希納(Jared Kushner)訪問俄國後表示，會談「正面」，但俄國總統普廷並未展現妥協跡象。

烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)敦促普廷「停止浪費全世界的時間」。愛沙尼亞外長薩克納(Margus Tsahkna)則表示，「克里姆林宮顯然對和平不感興趣」，並指出「普廷在戰場上更積極推進」。

馮德萊恩提出1項總額900億歐元(約3.28兆台幣)的計畫，估計可涵蓋烏克蘭未來2年約3分之2的資金需求，其餘由其他國際夥伴補足。資金來源包括以俄國凍結資產為擔保的貸款，此為歐盟首選方案，但比利時反對，因此產生做為折衷方案的歐盟共同貸款。

約有2900億歐元(約10.5兆台幣)的俄羅斯主權資產遭到凍結，其中大部分在歐洲，尤其是比利時，因此比國的支持對這項計畫至關重要。布魯塞爾的歐洲清算銀行(Euroclear)持有1830億歐元(約6.6兆台幣)俄國資產，但擔心若動用這些資產可能構成徵收，違反國際法並引發訴訟。歐盟官員則認為，俄羅斯仍擁有所有權，因此計畫在法律上可行。

馮德萊恩表示，凍結資產貸款將有「強有力的保障措施」，以回應比利時總理德威弗(Bart De Wever)對可能面臨數十億歐元賠償風險的疑慮。

比利時外長佩瑞弗(Maxime Prévot)表示，比國政府仍認為凍結資產貸款是「最糟糕的選項」，強調歐盟並未充分解決其關切，並擔心「獨自面對風險」。

