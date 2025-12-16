回應民團社宅期待 內政部多元推動安穩居住支持體系

即時中心／顏一軒報導

針對民間團體今（16）日召開「多元取得要落實 TOD（大眾運輸導向型發展，Transit-oriented development）改革挺社宅」記者會，內政部回應，目前中央推動社會住宅採多元興辦方式並偕同跨部會及民間合作力量，包括擴大盤點國公有土地與縣市政府整體開發案件、運用捷運站增額容積、公辦都更分回及擴大民間參與包租代管等方式提供社會住宅，及配合法規精進等措施，推動安穩居住及永續發展的公共支持體系。此外，交通部今（2025）年7月3日已完成「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」修正，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社會住宅規劃辦理事項。





內政部說明，有關租賃條例修法的核心精神，在於拉長租期、保障好房客居住穩定，避免遭不當驅離；目前已透過座談會、公聽會跟各界團體溝通及蒐集意見，並審慎納入防範不良房客及房東之退場機制，力求在保障權益與維持市場秩序之間，取得穩健平衡。

面對台灣正面臨人口結構變化、社會生活形式調整及氣候變遷加劇等挑戰，內政部強調，住宅政策必須同步調整方向，從減碳、節能與土地有效利用著手，降低大規模開發對環境的衝擊；過往，社會住宅向來以50年為規劃週期，隨著產業發展版圖由北向南快速變動，既有單一模式已難全面回應實際需求。

此外，內政部說，賴總統也多次強調，台灣發展應兼顧區域平衡，住宅政策必須更有彈性，因此政府將善用全國91萬餘戶空餘屋，透過包租代管機制，搭配稅賦優惠及強化房地合一稅等持有稅制度，引導閒置住宅釋出作為社會住宅來源。

另，內政部強調，推動中的老宅延壽方案就是要解決人屋雙老問題，透過適當修繕，執行室內外居住安全與無障礙空間品質優化等工程，以提供民眾所需之照顧支持，讓老屋重新活化，成為長者安心住、年輕人也住得下的安心住宅，還可避免大量興建所帶來的成本與環境負擔，讓居住政策能與永續目標同行。





