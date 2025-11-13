▲回應民生南路人行道改善計畫陳情，斗六市公所：還路於民、兼顧安全與發展。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】針對民生南路商圈業者對「民生南路人行道改善計畫」的陳情意見，斗六市公所特此說明：此案自規劃以來即秉持「還路於民、保障安全、兼顧商業發展」的原則推動，並持續與市民充分溝通，並非單方面決策。

目前市公所已召開第1次說明會，並將蒐整市民、店家意見，評估納入後續設計中。完成設計送國土署審核之時，亦會再次召開第2次說明會，讓店家、市民更清楚知道設計情況。於工程施工前，召開第3次說明會，說明施工計畫，影響範圍、時間，確保計畫內容符合民意與實際需求。

1、針對車道縮減影響交通的疑慮

市公所強調，所謂「縮減車道」的說法並不正確。實際計畫依內政部國土管理署指導採「車道瘦身」，車道寬原本每側3.7公尺改為3.2公尺，汽車車道僅縮減0.5公尺，透過車道寬度及路肩調整，不僅在視覺上能讓駕駛不敢開太快，還能讓道路兩旁騰出空間增設人行道及停車空間，有助於提升交通的安全性。

此外，道路優化後的停車格數量預計將比現況更多，停車便利性不減反增。

2、關於行人安全與改善措施

民眾建議加強號誌管理、改善標線鋪設等措施，市公所完全認同。這些改善與人行道建置並不衝突，將一併納入整體規劃。

市公所指出，沒有安全、完整的人行空間，行人安全無從保障，因此推動人行道是城市進步的必要行動。但公所也考量店家需求，人行道寬度將採最小寬度1.5公尺進行設計，其餘留設停車空間使用。

3、兼顧交通順暢與商圈發展

改善後的路面設計不僅維持車流順暢，並將提升整體環境品質。人行道完善後可吸引更多人潮停留，帶動商圈經濟活力。

此外，市公所亦已向縣政府爭取「柚子公園地下停車場」建設，目前已召開第一次說明會，未來將有效紓解周邊停車壓力，對民生南路整體發展具有正面助益。

斗六市公所再次重申，「還路於民」是市政推動的重要目標，未來將持續以民眾安全為首要考量，平衡交通、商業與城市發展，打造更安全、便利與宜居的城市環境。