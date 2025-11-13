回應民生南路人行道改善陳情 斗六公所：還路於民

回應民生南路人行道改善計畫陳情，斗六市公所：還路於民、兼顧安全與發展。（記者劉春生攝）

針對民生南路商圈業者對「民生南路人行道改善計畫」的陳情意見，斗六市公所特此說明：此案自規劃以來即秉持「還路於民、保障安全、兼顧商業發展」的原則推動，並持續與市民充分溝通，並非單方面決策。

目前市公所已召開第一次說明會，並將蒐整市民、店家意見，評估納入後續設計中。完成設計送國土署審核之時，亦會再次召開第二次說明會，讓店家、市民更清楚知道設計情況。於工程施工前，召開第三次說明會，說明施工計畫，影響範圍、時間，確保計畫內容符合民意與實際需求。

一、針對車道縮減影響交通的疑慮：市公所強調，所謂「縮減車道」的說法並不正確。實際計畫依內政部國土管理署指導採「車道瘦身」，車道寬原本每側三.七公尺改為三.二公尺，汽車車道僅縮減零.五公尺，透過車道寬度及路肩調整，不僅在視覺上能讓駕駛不敢開太快，還能讓道路兩旁騰出空間增設人行道及停車空間，有助於提升交通的安全性。

二、關於行人安全與改善措施：民眾建議加強號誌管理、改善標線鋪設等措施，市公所完全認同。這些改善與人行道建置不衝突，將一併納整體規劃。

市公所指出，沒有安全、完整的人行空間，行人安全無從保障，因此推動人行道是城市進步的必要行動。但公所也考量店家需求，人行道寬度將採最小寬度一.五公尺進行設計，其餘留設停車空間使用。

三、兼顧交通順暢與商圈發展：改善後的路面設計不僅維持車流順暢，並將提升整體環境品質。人行道完善後可吸引更多人潮停留，帶動商圈經濟活力。