回應民調落後 楊瓊瓔：不能做為提名唯一根據

雖然民調大幅落後，楊瓊瓔依舊勤跑各市場拉票。 圖：楊瓊瓔服務處/提供

[Newtalk新聞] 多項民調都顯示爭取國民黨提名台中市長的立委楊瓊瓔落後江啟臣，針對最近的一份媒體民調她依舊大幅落後，楊瓊瓔今（27）日表示，該份民調並非由國民黨中央所委託，外界亦無從得知其實際問題設計、樣本結構、抽樣方式與調查方法。在缺乏完整資訊的情況下，任何單一數據都不宜被過度解讀，更不應作為定調人選的唯一依據。

楊瓊瓔說，對於任何形式的民意調查，她一向抱持尊重態度，也願意作為參考依據之一。不過她強調，選舉的根本不在於一時的數字高低，而在於長期累積的信任與實際服務。多年來，她持續在地方第一線傾聽市民心聲，走進每一個社區、產業與家庭，實際感受到來自不同世代、不同背景市民的支持與期待，這些真實互動，並非任何民調可以完全取代。

對於黨內提名與相關評估，楊瓊瓔重申，國民黨一向重視制度、公平與團結，她也始終依循既有機制，尊重黨的決策程序。唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下，所產生的結果，才能真正凝聚共識、贏得選民信任。

最後，楊瓊瓔表示，她最關心的始終是國民黨在台中的整體勝選，以及如何為市民帶來更好的未來，這份初心不會因任何外界雜音而改變。

