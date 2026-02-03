回應江啟臣 楊瓊瓔：競爭不是對立

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長提名人選尚未確定，引發基層黨員與支持者關注與討論，立委楊瓊瓔3日深夜表示，對於基層的關心與期待，她完全理解，也感同身受，因為自己正是從基層一步一步走上來，深知地方最需要的不是對立與內耗，而是方向與確定。

楊瓊瓔指出，立法院副院長江啟臣提到「台中贏，比個人贏更重要」，她對此高度認同，強調無論是自己或江啟臣，出發點其實是一樣的，都是希望台中能夠更好，也希望國民黨能夠在穩定中向前。

楊瓊瓔說，「我始終相信，民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有制度、有出口，最後回到團結」，這正是她對黨主席與黨中央的期待，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形。

對於外界關心黨內競爭氛圍，楊瓊瓔強調，競爭不應被視為對立，而是一種接力的過程。她表示，未來不論制度如何安排，她都願意與江啟臣一起努力，把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。

楊瓊瓔最後表示，台中正站在重要的關鍵時刻，城市需要向前，國民黨也需要整合。她願意與所有黨內同志攜手合作，在制度的基礎上凝聚共識，讓團結成為力量，讓台中大步前進。

