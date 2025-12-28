回應港湖家庭托育需求 陳冠安再拋港湖百策

▲台北市議員參選人陳冠安拋出港湖百策第三彈。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

[NOWnews今日新聞] 欲爭取國民黨台北市港湖區市議員提名的陳冠安今（28）日拋出「港湖百策第三彈」，有鑒於雙薪家庭成為常態，年輕父母愈加需要更妥善的托育服務，他主張北市府應當全面重新檢討2歲專班的中期供給規劃，市府應在三年內，大幅調整現行規劃，將原訂新增量能提高至現行規劃的三倍以上，實質新增約1,500個名額，使整體招生規模自目前約3,600人，提升至5,000人以上。

陳冠安今天拋出「港湖百策第三彈」，他提及，近年來，隨著雙薪家庭成為常態，年輕父母愈加需要更妥善的托育服務。而「2歲專班」正是銜接家庭照顧與正式學前教育的關鍵階段，其供給是否充足，勢必直接影響家庭育兒壓力與生育意願。

陳冠安舉例，以113學年度為例，台北市公共化幼兒園2歲專班核定招生人數為3,632人。但實際登記人數卻高達9,395人，登記需求超過招生名額2.5倍，顯示供需失衡已是結構性問題。目前，教育局規劃114至116學年度預計新增528個名額，但與高達5,961人的備取人數相比，明顯無法回應家長們的需求。

陳冠安認為，港湖，作為台北年輕家庭比例最高的區域之一，自然也有更高的托育需求。113年港湖2歲專班登記人數竟高於招生人數2.76倍。如果單算內湖，更達2.93倍，都比台北平均更高。因此，他主張北市府應當全面重新檢討2歲專班的中期供給規劃。

陳冠安說，考量每位幼兒可同時登記公立與非營利幼兒園，登記數據可能存在重複，因此可以登記人數最高的公立幼兒園5,206人作為未來三年核定招生名額的合理目標。

陳冠安續指，換言之，市府應在三年內，大幅調整現行規劃，將原訂新增量能提高至現行規劃的三倍以上，實質新增約1,500個名額，使整體招生規模自目前約3,600人，提升至5,000人以上。唯有如此，才能真正回應台北、港湖年輕家庭的托育需求，也才能減輕年輕世代沉重的育兒負擔。

