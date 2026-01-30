回應美智庫 央行反駁：壽險匯率會計新制無關匯率政策

（中央社記者潘姿羽台北30日電）美國智庫學者對台灣壽險業匯率會計新制提出多項質疑，中央銀行今天晚間發布新聞稿做出3點說明，強調壽險業匯率會計新制是金管會權責，無關央行匯率政策；央行致力於維持新台幣匯率雙向動態穩定，無法也不會設新台幣升值防線。

華府智庫「外交關係協會」（CFR）經濟學家塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近壽險業匯率會計規則變更，形同「走後門式操縱貨幣」。部分質疑涉及央行業務，包含央行與金管會合作，藉由新制降低業者海外投資避險比率，增加國內美元需求，形同「隱性操縱匯率」，助貶新台幣；央行預設新台幣升值防線；以及台灣經常帳長期順差，新台幣匯率被低估，未來應升值等論點。

央行晚間發布新聞稿做出3點回應，首先，壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯率政策無關。

根據金管會說法，壽險業匯率會計新制目的是引導業者避險策略回歸長期經營視角，並透過提列外匯價格變動準備金及盈餘公積等相關配套措施，強化業者長期匯兌風險管理能力，促進永續經營並提升資本韌性。

央行表示，此措施非央行權責事項，更與匯率政策無關，學者臆測「央行與金管會合作藉此隱性操縱匯率」，顯然與事實不符。

央行重申，壽險業調降避險部位，如果透過海外無本金交割遠期外匯（NDF），對國內匯市影響相當有限；如果透過FX Swap調整，為了支應Swap到期美元交割需求而以新台幣買進美元時，將對新台幣匯率造成影響，不過壽險業採分階段降低FX Swap部位，而且壽險業者僅是外匯市場眾多參與者之一，對國內匯市影響應屬有限。

第二，央行致力維持新台幣匯率雙向「動態穩定」，無法也不會預設新台幣升值防線。

央行表示，學者指稱央行曾在28元至29元某特定價位3度大舉進場干預，顯示央行預設目標匯率水準，此論述有違事實。實際上，學者指稱央行進場干預並加大調節動作，是因為國內匯市出現強烈的單邊預期，供需嚴重失衡，有危及金融穩定之虞。2025年5月上旬新台幣大幅升值，央行進場調節也是一例。

美國財政部剛發布的匯率報告也指出，自2021年以來，台灣央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。

第三，金融自由化之後，相較於經常帳，資金移動對匯市影響更關鍵，台灣金融帳開放已久，跨境資金移動頻繁，2025年台灣外資及本國資金進出規模相對於商品貿易的外匯交易量達18.4倍，顯示外資進出已是主導國內匯市變動的主要力量。因此，經常帳順差、實質有效匯率指數（REER）及購買力平價（PPP）不宜用來衡量匯率是否低估。

央行強調，台灣經常帳順差持續擴大，是反映國內長期儲蓄高、投資低等經濟結構問題；至於近年台灣貿易順差擴大，則是國外需求成長及全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升所致，匯率並非主要影響因素。

央行指出，金融自由化及全球供應鏈發展，使匯率作為貿易失衡的調整工具更加困難。（編輯：潘羿菁、林家嫻）1150130