回應美《國家安全戰略》報告 陸：中美合作共贏是正確現實選擇

美國總統川普政府於5日發布新版的《國家安全戰略》報告，當中19次提及中國大陸、8次提及台灣。大陸外交部發言人郭嘉昆8日表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇。此外，他呼籲美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

大陸外交部發言人郭嘉昆。 （圖／翻攝《央視新聞》）

據《中新網》報導，大陸外交部8日舉行例行記者會。有記者提問，美國川普政府新發布《國家安全戰略》，該報告一方面稱「不支持任何單方面改變台海現狀的行為」，另一方面又提及「美國及其盟友阻止任何企圖以武力奪取台灣的能力」。大陸對此有何評論？

廣告 廣告

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，大陸注意到美國政府發表的《國家安全戰略》報告。大陸始終認為中美合則兩利、鬥則俱傷，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇。大陸願同美方一道，推動中美關係繼續保持穩定發展，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

郭嘉昆表示，大陸希望美方同大陸相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。

美國非常強調與中國大陸的經貿關係。 （圖／《美聯社》）

針對台灣問題，郭嘉昆重申，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。

郭嘉昆表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」，大陸捍衛國家主權和領土完整的決心意志堅定不移。

此外，有媒體提問稱，在美國政府最新發布的《國家安全戰略》報告中，美國非常強調與中國大陸的經貿關係，既批評了中國大陸的一些貿易行為，同時也表達了希望與中國大陸建立互利的經濟關係的意願。大陸對此有何評論？

郭嘉昆表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，不存在誰占誰的便宜，經貿合作應該繼續成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」。大陸希望美方同大陸一道落實好兩國元首重要共識，本著平等、尊重、互惠的原則，通過對話協商不斷壓縮問題清單，拉長合作清單，爭取更多積極進展。

延伸閱讀

影/慎入！板橋定食8猛烈氣爆！巨量雜物飛砸 女倒地濺血

譚傳毅/台海打無人平台戰 國軍如何接招

影/新北定食8府中店氣爆！ 業者：會持續慰問傷者