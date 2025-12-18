回應美110億美元對台軍售 北京：堅決反對

（中央社台北18日電）美國政府美東時間17日宣布總額逾111億美元對台軍售8案。對此，中國外交部今天回應時抨擊華府破壞台海和平穩定，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此堅決反對、強烈譴責。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應美國政府對台軍售案問題時，作了上述表態。

郭嘉昆表示，美方公然宣布巨額售台先進武器計畫，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨分裂勢力」發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對、強烈譴責。

他還說，「美方以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間17日發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額111億540萬美元。

美國國務院已批准這些擬議的軍售案，並由國防安全合作署進行「知會國會」程序。這是美國總統川普（Donald Trump）第2任期二度對台軍售。（編輯：周慧盈/邱國強）1141218