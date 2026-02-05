回應習川通話！陸國台辦：台灣問題是中國核心利益中的核心

大陸國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。對此，大陸國台辦發言人陳斌華5日回應表示，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

大陸國台辦發言人陳斌華。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《新華社》報導，大陸國台辦5日舉行例行新聞發布會。大陸國台辦發言人陳斌華表示，「習近平主席重要講話闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

廣告 廣告

陳斌華再次強調，「民進黨當局一再企圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題」。

大陸國家主席習近平於4日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普丁進行視訊會面。視訊結束後，習近平於稍晚再與美國總統川普通電話。根據大陸官媒《新華社》報導，習近平強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持中美關係穩定。

延伸閱讀

AI取代軟體業？引爆拋售潮 黃仁勳駁：不合邏輯

美股大跌科技股遭血洗！超微崩逾17％ 台積電ADR跌3％

攏係假！美「連體姊妹」IG爆紅狂吸28萬粉 專家踢爆是AI