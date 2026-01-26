回應藍白合作質疑 陳智菡：政策討論本就應該開放理性
民眾黨立院黨團主任陳智菡今（26）日接受品觀點「新聞海景第一排」節目專訪，針對三立政論節目查證方式、2026選情、以及民眾黨版軍購特別預算條例等議題發表看法。
陳智菡批評三立政論節目製作單位經常在節目錄製完成、即將播出前才傳訊息詢問回應，質疑這種「聊備一格」的做法只是為了符合NCC程序，並非真正落實平衡報導原則。她強調，平衡報導應該在節目錄製前或過程中完成查證，而非事後補做程序。
談及2026地方選舉，陳智菡表示民眾黨始終走自己的路，包括台北市議員陳宥丞質疑蔣萬安禁止北捷攜帶行動電源政策、柯文哲對營養午餐免費政策提出反思等，都是就事論事的監督。她認為國民黨不應因藍白合作架構就期待民眾黨成為「鼓掌部隊」，合理的質疑反而有助於蔣萬安市長改進施政。
對於凌濤指柯文哲視蔣萬安為2028假想敵，陳智菡回應「想太遠了」，強調民眾黨目前焦點在2026。她分析，國民黨在嘉義、新竹、彰化等縣市都面臨執政困難，高雄也並非穩操勝券，「32比0真的已經過去了」，國民黨應務實面對2026選情挑戰。
在軍購特別預算方面，陳智菡透露民眾黨版本將行政院1.25兆預算大幅刪減至4000億元，並將美國已公開的軍購項目如M109A7自走砲、海馬士等具體列出。相較於行政院版僅兩張A4紙，民眾黨版本超過十幾頁，要求國防部提出國家安全戰略、建軍時程、財政衝擊評估等專案報告。她批評國防部以機密為由規避說明，質疑「美國都公開了，為何台灣還說機密？」 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！
