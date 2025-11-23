回應藍白合議題 侯友宜：所有合作要有共同理念 (圖)

其他人也在看
侯友宜表揚嬰幼兒照顧人員 感謝及肯定付出 (圖)
新北市長侯友宜（前左5）23日表揚新北市嬰幼兒照顧人員255人及177家托嬰機構，感謝及肯定其付出，以愛為名、以心為本照顧小朋友成長與茁壯。中央社 ・ 1 小時前
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中。中央社 ・ 51 分鐘前
不只1人受害！男騙「車反鎖.無法維修」 借錢後人蒸發
台中市 / 綜合報導 台中有民眾投訴遇到假借錢真詐騙事件，有店家說詐騙男子，當時表現出神情緊張滿頭大汗的樣子，說他車子反鎖，重要物品都在車裡，向店家開口借錢，還主動留下自己電話、車牌、身分證等相關資料，取得店家信任，沒想到借了錢後人就消失，店家報警才知道，他留的都是假資料，因此PO上網提醒民眾注意，結果釣出不少店家都遇過同樣詐騙手法，男子疑似不是第一次犯案。穿著帽T帶著口罩男子，先是在店門口徘迴，觀察店家，沒多久神情緊張，走進店內，說自己遇到的緊急狀況，需要幫助，男子VS.店家說：「打擾，抱歉，對不起對不起。」21日在台中北屯碰到這名男子，說自己車子被反鎖，手機和重要物品都在裡面，先向店家詢問是否有車廠維修，再假裝通通都問過無法處理，問店家能不能借一千塊，讓他搭計程車回苗栗住處。店家信了還加碼借了2千塊，沒想到這名男子，借了錢馬上消失，店家將男子借錢手法PO上網，沒想到受害店家的店家，不只他一人，其他受害店家說：「對，就是這個人，一模一樣，一模一樣，對很匆忙，拜託你幫我一個忙，我的車子壞掉了。」受害的店家，有披薩店、水產店，店家說從半年前開始，這名男子就出現在台中北屯一帶，專挑晚上店家準備關門，劇本一樣都是車被反鎖，會主動留下自己的姓名電話，車牌身分證，來取得店家信任，其他受害店家說：「最後發現他留的各項資料，比如說身分證字號跟他的姓名就已經對不上。」這名男子以同樣手法詐騙店家，雖然金額都不大，但濫用別人愛心已經違法，警方說將會傳喚，男子到案說明釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。自由時報 ・ 50 分鐘前
吸安男子開車潛入芭樂果園行竊落網 唾液快篩逮到毒駕送辦
近來芭樂因減產的關係，批發行情再創新高，台南郭姓男子開車潛入大內區果園偷採，善化警分局巡邏時逮獲，並以唾液快篩檢測，被揪出犯案前有吸食安非他命，依照竊盜、毒駕等罪移送法辦。大內分駐所員警今天凌晨1點許，在蒙正段4地號護果巡守芭樂果園時，發現1部自小客車停放，形跡可疑，展開稽查，進而發現郭姓駕駛正在偷自由時報 ・ 1 小時前
日本仙台市長訪台南 黃偉哲盼友誼傳承至下一世代
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市與日本仙台市締結友誼市即將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議長野田讓今天到台南市府拜會市長黃偉哲；黃偉哲感謝仙台市用心經營交流，盼兩市友誼傳承至下一世代。中央社 ・ 1 小時前
張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦
國民黨立委張嘉郡鬆口爭取2026國民黨提名接棒雲林縣長張麗善參選。國民黨主席鄭麗文今（23日）出席雲林口湖健行活動與兩人同台時表示，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。太報 ・ 1 小時前
台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸
南部中心／綜合報導 22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。民視 ・ 1 小時前
影/以暴制暴！新北24歲女遭男友痛毆 哥帶30公分長刀狠砍
踢到鐵板！新北市新莊區一位男子多次狠揍女友，結果女方的哥哥吞不下這口氣，約對方現身談判，一言不合旋即持刀追砍對方，犯案後帶刀去派出所自首。中天新聞網 ・ 50 分鐘前
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 46 分鐘前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2名釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中，意外確切發生原因尚待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 44 分鐘前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前