回應藍白合議題 侯友宜：所有合作要有共同理念
（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜今天出席新北市嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會，針對媒體詢及藍白合議題時表示，所有的合作一定要有共同的理念，參選人更要務實的去耕耘新北市。
侯友宜今天在副市長劉和然及地方民代陪同下出席嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會，會前接受媒體聯訪時，針對新北如果藍白合是否能增加藍營立委席次等問題表示，所有的合作一定要有共同的理念，尤其能夠創造出人民有感的建設及社會福利，這才是最重要的。
他表示，無論哪一個參選人如何合作，都要一步一腳印，務實地去耕耘新北市，讓市民能夠看到其提出未來能夠落實的願景，以人民為本。
侯友宜也指出，新北市有全台最多的托嬰機構以及托育人員，都以愛為名、以心為本的照顧與落實下，讓孩子們在愛的當中能夠不斷地成長跟茁壯。
社會局表示，獲獎名單包含居家托育技能競賽優勝18人、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16人、托嬰機構專職129人，共計255人獲獎；托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家、優質親子館16家，共計177家獲獎。（編輯：蕭博文）1141123
