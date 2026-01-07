回應藍白「未來帳戶」政策...賴清德強調「亞太資產管理中心」是重點政策：把錢、人才留在台灣

藍白日前共推「未來帳戶」，稱國家可幫兒童設立投資帳戶。民進黨今（7）日召開中執會，有中常委認為，財政部已經有「TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，應多加宣傳。黨主席賴清德回應，會請政院多加宣傳，但重點推動政策是「亞太資產管理中心」，把錢、人才都留在台灣。

根據與會人士轉述，中常委王世堅在會中提及，藍白最近在推未來帳戶，但他覺得有點荒謬，因為財政部已經有很好的方案叫「TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，並有不錯成果，已經集資九十幾億元，財政部應主動宣導。

賴清德回應，以現在的政府來說，重點要推動的政策是「亞太資產管理中心」，從前總統蔡英文上任以來，金融資產、保險幾大部門資產成長超過七成，總數130兆元、是台灣經濟成長果實，也是很大筆財富，政府要推動管理中心，希望把資金留在台灣本地，讓台灣人的錢可以投資台灣產業，讓本地內循環更發達。

賴清德並說，很多國人會把資產放到新加坡、香港，除了錢會外流外，從事金融業的朋友也要到國外工作、也是人才外流，這很可惜，政府要推動管理中心，把錢和人才留在台灣。

賴清德也說，TISA的成績不錯，有七萬多人參加、近百億元規模，會請政院副秘阮昭雄把王世堅的意見帶回政院，持續擴大宣傳。

