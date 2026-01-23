回應谷立言「自由不是免費」 賴清德呼籲速審國防特別預算

總統賴清德今天（23日）出席2026電器空調影音年終購物展開幕典禮，受訪時回應AIT谷立言說「自由不是免費」這句話，呼籲在野黨勿再擋國防特別預算。（圖／總統府提供）

1.25兆元國防特別預算在立法院8度遭在野黨阻擋付委，美國在台協會（AIT）谷立言昨稱「自由不是免費」，美國只能在盟友自助的前提下給予幫助。對此，總統賴清德今天（23日）也順著美方態度表示，「請在野黨不要再擋了」，應讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

谷立言昨天出席國防安全研究院舉行的「強化國防投資與國家整體發展」專題演講，強調「自由不是免費」，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。谷立言藉此強調支持台灣的國防預算。

針對谷立言這句話，賴清德今天受訪表示，自由不是免費的，「Freedom Is Not Free」 是美國一句俗諺，刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴清德指出，台灣現在面臨中國威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。

賴清德說，「敬請在野黨不要再擋了」，應儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。



