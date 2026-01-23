回應谷立言「自由不是免費」 賴清德：讓國防特別預算盡速審議完畢

賴清德總統。(資料照片，總統府提供)

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示「自由不是免費的」，表態支持國防特別預算，賴清德總統今天呼籲在野黨「不要再擋了」，應該讓國防特別預算盡速審議完畢。對烏克蘭總統澤倫斯基指控台灣電子零件流向俄羅斯，他強調，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也請澤倫斯基把訊息提供給台灣，我們願意加強管制。

賴清德今天出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，會前接受媒體聯訪，對於谷立言的說法，賴清德表示，「 Freedom Is Not Free」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示，當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

廣告 廣告

他說，台灣現在面臨中國的威脅，我們一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。

因此，他敬請在野黨「不要再擋了」，應該讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

對於澤倫斯基點名台灣，批評台灣電子零件流向俄國製造飛彈。賴清德表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。

他承諾，在未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此「在這裡請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣」，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭。最後他也祈求上帝，保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。

【看原文連結】