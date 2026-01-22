回應谷立言「自由非免費」 府籲速審國防特別條例：不要內耗

總統府呼籲立法院盡速讓國防特別條例進行審查，讓總預算付委。(資料照片)

美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日指出「自由並非免費」，並重申國防特別預算的重要性。對此，總統府表示，面對現在區域安全情勢，台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然也應該要更負起責任。呼籲立法院盡速讓國防特別條例進行審查，讓總預算付委，「我們希望國家前進、不要內耗」。

賴清德總統日前宣布8年投入1.25兆國防特別預算，不過攸關該項預算的特別條例，仍在立法院遭阻擋。谷立言今天指出「自由並非免費」，美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力，並重申國防特別預算的重要性。

對此，總統府發言人郭雅慧今晚表示，非常感謝谷立言處長對強化台灣自我防衛能力的關心與努力。面對現在區域安全情勢，各國不分朝野共同努力都在強化自我防衛能力，而台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然也應該要更負起責任。

她也呼籲立法院要把握時間，因為這個會期只剩下7、8天，盼能夠儘速讓國防特別條例進行審查，讓總預算付委。「我們希望國家前進、不要內耗，共同來守護民主制度」。

