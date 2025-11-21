回應賴清德吃壽司挺日本！日議員梅村瑞穗「德不孤必有鄰」也貼台灣滷肉飯

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

日本首相高市早苗因為講出「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」，引發中共強烈反彈，宣布禁止日本水產品輸入中國大陸以示懲戒後，賴清德總統在臉書貼出一張他大吃日本壽司與味噌湯的照片，以具體行動表達支持日本。這件事引發連鎖效應，日本議員梅村瑞穗也在社群平台Ｘ貼出她大吃台灣滷肉飯和台灣芒果的照片，同時寫下「德不孤必有鄰」感謝台灣。

日本議員梅村瑞穗也貼出大吃台灣滷肉飯，回應賴清德總統。（圖／翻攝梅村瑞穗Ｘ）

梅村瑞穗用文字與圖樣寫下「明天的午餐，我打算吃台灣滷肉飯配芒果。德不孤必有鄰，非常感謝！ 🇹🇼🇯🇵✨」、「沒等到明天的午餐，我晚餐就吃了滷肉飯和芒果優格。如果把芒果乾泡在優格過夜，口感會更新鮮、更美味，不妨試試。 🥭✨」

至於賴清德總統是怎麼挺日本的？他在自己的所有社群平台都貼出他大吃日本壽司的照片，也寫上一段話「今天的午餐是壽司，還有味噌湯🍣👍」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，台日之間相互呼應。

賴清德總統力挺高市早苗，大吃日本壽司。（圖／賴清德臉書）

