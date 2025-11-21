回應賴清德吃壽司！日參議員曬滷肉飯讚6字

▲日本參議員梅村瑞穗在社群大啖滷肉飯，大讚台日關係「德不孤必有鄰」。（圖／翻攝自X／mizuho_umemura）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，引爆中日關係緊張，我國總統賴清德20日透過社群平台分享他的午餐，大啖壽司、味噌湯，力挺日本，不只日本主流媒體都報導，在Ｘ平台也吸引超過2100萬次瀏覽，日本參議員梅村瑞穗隨後也在社群大啖滷肉飯，大讚台日關係「德不孤必有鄰」。

針對高市早苗的「台灣有事」發言，中國恢復日本水產進口禁令作為反制，我總統賴清德昨中午在社群發文，分享午餐是「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

各大主流日媒如NHK、讀賣新聞、每日新聞、產經新聞、共同社、日本電視台、富士電視台都報導相關新聞，也有日媒表示，台灣政府此舉是在表明對日本的支持。

賴清德也在X平台上用日文發文，截至今（21）日下午，已經有超過2190萬次瀏覽、2.7萬次點讚、4200則留言。

日本參政黨參議員梅村瑞穗昨晚分享賴清德的貼文，說明天午餐打算吃台灣美食滷肉飯配芒果，強調「德不孤，必有鄰」、「非常感謝」，最後附上台日國旗的符號。

有趣的是，梅村瑞穗僅過兩個小時就再次發文，笑說自己「言而有信」，曬出滷肉飯、芒果優格的合照，「等不及明天午餐，晚餐就吃了滷肉飯和芒果優格。」她也跟網友分享，若提前一晚將芒果乾浸泡在優格中，口感會更新鮮、味道也更美味，值得一試。

不少日本網友留言熱議：「日本和台灣之間的交流令人欣慰，我現在就要訂購鳳梨酥」、「看起來真好吃，被可愛的梅村圈粉了」、「不管去過多少次都想再到台灣玩」、「感謝台灣的大家做出這麼美味的食物」。

