回應賴清德喊話速審總預算 藍委要行政院回到依法行政與善意對話

賴清德總統於114年最後一天向在野黨喊話，呼籲審議115年度中央政府總預算案，朝野攻防持續升溫。國民黨立委李彥秀指出，當前政治真正缺的不是政治喊話，而是實質對話，行政院若要解決預算問題，應拿出誠意與善意，回到依法行政的正軌。

李彥秀表示，行政院違法不編列軍人加薪與公教退休所得替代率相關預算，並違憲拒絕副署立法院已三讀通過的法案，卻反過來要求在野黨限時審查預算，形同一手違法違憲，一手對立法院進行情緒勒索，這樣的作法本身就失去正當性。

李彥秀直言，若行政單位連最基本的依法行政都做不到，根本沒有立場要求立法院配合審查進度。事實上，針對目前的預算僵局，《預算法》已有明確規範，凡經立法院同意的新興資本支出與新增計畫，即使總預算未如期完成審議，仍可依法先行動支，行政院並非毫無作為空間。

李彥秀指出，只要行政單位願意溝通、提出具體說明，不論是延續性支出或已獲立院同意的新增計畫，都有法源依據可依法處理，問題不在制度，而在執政態度。

針對賴清德總統跨年談話中提出迎接新局的期許，李彥秀表示，若民進黨真心希望新的一年台灣能夠向前，應先檢討過去一年半荒腔走板的執政、仇恨動員的政治鬥爭，以及缺乏方向的政策路線，唯有如此，人民的快樂才不會只停留在口號上。

