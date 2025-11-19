回應賴清德尋求過境美國 陸國台辦：枉費心機、注定失敗

大陸國務院台辦19日舉行例行新聞發布會。有關民進黨政府正尋求賴清德年底前過境美國一事，大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，妄圖「倚美謀獨」枉費心機，注定失敗。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／翻攝《中新社》）

《海峽導報》19日報導，有記者提問，民進黨政府正尋求賴清德年底前過境美國一事。對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「我們堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動」。大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

朱鳳蓮表示，「正告賴清德當局，妄圖『倚美謀獨』枉費心機，註定失敗。」

有記得提問，關於中國國民黨主席鄭麗文與美國在台協會台北辦事處負責人谷立言會談，對於谷立言稱美國從來不尋求台海對抗或衝突等相關言論，有何評論？

朱鳳蓮再次強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨」是台海和平的最大威脅。大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹言慎行。

