回應賴清德武統台灣說？ 23架次大陸軍機越中線擾台

國防部今（29）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，在賴清德總統的「2027武統台灣」說之後，28日大陸軍方再度啟動「聯合戰備警巡」，共有36機艦在台海周邊侵擾，其中23架次飛越台灣海峽中線。

大陸殲16戰機。(圖/國防部)

根據國防部公布的資料，11月28日6時到29日6時，總共偵獲解放軍機26架次及解放軍艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動，其中有23架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、中部及西南空域。

在我國防空識別區北面，11月28日9時10分到13時50分，有輔戰機2架次活動。在台灣海峽中線以西，11月28日6時40分到17時30分，有主戰機及無人機14架次，其中13架次飛越海峽中線，並有軍機飛到恆春的西南方外海。

(圖/國防部)

此外，在我國防空識別區的西南面，11月28日9時到20時10分，則有包含轟炸機的主、輔戰機及無人機10架次活動。

此次應是解放軍本月最後一次實施的「聯合戰備警巡」，相較於上一次20日的「聯合戰備警巡」，當天共偵獲解放軍機29架次、解放軍艦7艘，其中有17架次大陸軍機跨越中線，昨天「聯合戰備警巡」飛越中線的軍機略有增加，在台海周邊活動的船艦數量也略增。

