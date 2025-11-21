回應賴清德相挺！日議員po「滷肉飯+芒果」照：德不孤必有鄰

大陸19日宣布全面停止進口日本水產品，引發關注，賴清德總統20日隨即透過臉書等社群平台，分享大啖日本料理照片，展現對日支持，一名日本議員隨即po出「滷肉飯+芒果」照片，直呼「德不孤、必有鄰」。

梅村瑞穗po出「滷肉飯+芒果」照片。（圖/翻攝x帳號@mizuho_umemura）

日本參議員梅村瑞穗20日在X平台轉貼，賴清德享用日本水產品的午餐照片，並留言表示，「明天午餐我打算吃台灣的滷肉飯跟芒果，德不孤、必有鄰，非常感謝。」並附上日本與我國國旗圖案。

2個多小時後，她又再次發文，貼出自己享用台灣滷肉飯和芒果的照片，打趣自己等不到明天午餐，今天晚餐就立刻享用滷肉飯和芒果優格，「乾芒果浸泡在優格裡放一晚，口感會變得更接近新鮮芒果，非常好吃，推薦大家試試。」

廣告 廣告

現年47歲的梅村瑞穗曾為電視節目主持人， 2019年首次當選參議院議員，現為日本参議院國會對策委員長。而賴清德po出日本料理照片後，大陸外交部昨舉行例行記者會，發言人毛寧抨擊，「台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

延伸閱讀

MLB/上一位是鈴木一朗！ 水手宣布明年退役強森51號球衣

MLB/ 倫登領76億只打257場 天使休賽季想擺脫「史上最爛」合約

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投