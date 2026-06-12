回應賴清德｢大南方矽谷計畫｣ 張啓楷籲中央兌現高鐵嘉義站聯外輕軌建設

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黃敏惠市長於記者聯訪時，拿出相關公文資料，細數嘉義輕軌跳票的過程。(圖／記者翻攝)

【警政時報 包克明／嘉義報導】屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12）日舉行動土典禮，賴清德總統致詞時提及將串聯嘉義、台南、高雄及屏東等縣市，共同打造「大南方矽谷計畫」，並強調國家發展應兼顧南北均衡。對此，藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷再次為嘉義市民發聲，呼籲中央政府落實區域均衡發展，儘速核定高鐵嘉義站聯外軌道建設，別讓嘉義市再度成為重大建設的遺珠。

張啓楷陪同嘉義市長黃敏惠疾呼中央別再忽視嘉義市，高鐵嘉義站聯外軌道建設不能再拖。(圖／記者翻攝)

張啓楷指出，屏東縣長周春米於活動中提到，高鐵延伸屏東計畫已同步規劃高鐵屏東站與台鐵共構聯外軌道。然而，高鐵嘉義站早已啟用多年，嘉義市民至今仍苦等一條便捷的聯外軌道建設。他質疑，中央大力推動大南方矽谷計畫，卻未同步補足嘉義市最迫切的交通基礎建設需求，實在令人難以接受。

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張啓楷表示，高鐵嘉義站聯外輕軌（或台鐵支線）計畫、嘉義市鐵路高架化以及相關交通建設，多年來遲遲未見突破。其中，中央原先承諾負擔嘉義輕軌372億元工程經費，如今卻無下文；鐵路高架化原規劃由中央全額負擔，也改為要求嘉義市自籌48億元經費，嚴重衝擊地方財政。

針對「大南方新矽谷推動方案」，張啓楷表示，嘉義市雖名列計畫範圍內，但實際資源投入有限。黃敏惠市長早在114年間便曾直言，該計畫對嘉義市而言是「滿天全金條、欲抓沒半條」，顯示中央雖將嘉義市納入版圖，卻未提出具體建設及資源挹注方案。尤其攸關產業發展命脈的交通運輸網絡建設，更遲遲未見進展。

張啓楷強調，「嘉義市位居南部關鍵樞紐，是大嘉義地區的經濟、教育與人才培育核心。」，若缺乏完善交通建設支撐，不僅影響地方發展，也將削弱國家高科技產業布局的整體競爭力。他直言，嘉義市民不應淪為政策邊緣人，中央更不應讓政治因素凌駕於城市發展需求之上。

張啓楷表示，將延續黃敏惠市長提出的「十大旗艦計畫」發展藍圖，並已與市府團隊展開政策對接工作，逐步盤點各項重大建設推動進度，納入2026年嘉義市長選舉政見藍圖。他強調，延續優質施政不是口號，而是嘉義市未來持續進步的重要關鍵。

張啓楷並指出，根據日前《中國時報》公布的《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查，嘉義市在13項施政面向中勇奪9金3銀，成績居非六都之冠、全國僅次於台北市。然而，在交通建設面向仍有明顯提升空間，顯示隨著城市發展及人口成長，交通基礎建設升級已成為嘉義市當前最迫切的課題。

張啓楷並提到，嘉義市政府日前高掛「大嘉義起來搞軌」大型看板，展現爭取高鐵聯外軌道建設的決心。他未來將團結各界力量，全力爭取輕軌建設及相關交通建設到位，讓嘉義市真正融入大南方矽谷產業發展廊帶，延續黃敏惠市長團隊多年來努力打造的城市榮耀。

張啓楷表示，黃敏惠市長提出的十大旗艦計畫，與大南方新矽谷方案所需的產業、交通及生活機能配套高度契合，未來將持續推動「西區大發展、東區大進步」雙引擎策略，打造兼具產業競爭力、生活品質與幸福感的宜居城市，讓嘉義市在新一波國家發展浪潮中不再缺席。

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