回應賴清德？​韓國瑜突曬墨寶「內心話曝光」：我自己會加快步伐

民進黨立委沈伯洋被中國重慶公安局宣稱涉分裂國家罪立案調查，官媒央視更發布「起底影片」揚言威脅全球抓捕，而總統賴清德11日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜也站出來，維護國會尊嚴與台灣人民言論自由。而韓國瑜雖未正面回應，不過他今（12）日分享一幅字畫，表示「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力」，引起注目。



韓國瑜在臉書發布影片，介紹他辦公室的一幅墨寶，其中寫道「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」，並指出這是請國內知名書法家張炳煌教授所寫，這兩句話也代表了他的心情，「老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。」

廣告 廣告

​韓國瑜說，擔任立法院長就像條老牛一樣，他知道自己年紀已經大了，青春年華不再，「那還剩下什麼呢？不待揚鞭，不需要任何人告誡我或鞭策我，就是努力把工作做好，因為來日無多，所以特別以這14字勉勵自己。」

韓國瑜也在貼文處寫道，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。

更多風傳媒報導

