回應賴點名 韓國瑜喊話：撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法
民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒央視點名為台獨分子，更威脅祭出全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜給予聲援，韓今（12日）公開回應，反諷賴此舉形同「自己生病，讓別人吃藥」，認為賴若真想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，顧好台灣安全的「四隻腳」。
韓國瑜稍早偕同立法院副院長江啟臣發表談話，強調作為立法院長，一定盡全力保護對每位委員在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他職責所在，會捍衛每位委員的權責與權益，「這點毋庸置疑。」 他接著直奔主題，針對被賴總統點名，他想講一句心裡話，「今天一個人生病，讓別人吃藥。」從賴點名他，很明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥，為此他要把話說清楚。 韓國瑜指出，一張桌子有四隻腳，台灣安全最重要的四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平，賴總統兼任民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳。 「民進黨的台獨黨綱還存在，如何保護中華民國？」韓國瑜認為，民進黨今年一整年發動大罷免，如何保護台灣的民主自由？賴總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，又該如何維護兩岸和平？如今只剩下最後一隻腳，即維護美台關係。 如果賴總統真想幫沈伯洋，應考量如何恢復台灣安全的四隻腳，讓台灣能平穩的站立；倘若繼續消費沈伯洋，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈一點都不公平，他相信沈已處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。 韓國瑜重申，賴總統要想幫沈伯洋，也幫全民，讓大多數台灣人民過幸福跟快樂的日子，就要維護好台灣安全的四條腿。 尤其，過去中共對台灣是文攻武嚇，現已開始針對立委立案調查，這一步下來，台灣人民無法接受。真正要幫助沈伯洋，「解鈴還是繫鈴人」，他希望賴總統從源頭著手，立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱， 保護好中華民國；大罷免後重建行政立法間良性互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣民主自由。 韓國瑜也呼籲，賴總統應「撤回大陸為境外敵對勢力」，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話，並繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的上游源頭，接下來大家再一起討論有關沈伯洋個人的問題，讓沈避開這場不可測的凶險。 韓國瑜表示，賴總統這樣講出來才是負責任，而且對台灣全民來說，大家喘過一口氣，不要有戰爭的壓力，也讓周邊國家看到台海戰爭的引信被拆除，讓台灣人民可以呼吸到安全甜美的空氣，這是美事一樁。 「既然賴總統點名我，我發自內心的呼籲！」韓國瑜強調，讓台灣人民遠離戰爭，讓年輕朋友有美好前途去奮鬥努力，這才是治本之道。
