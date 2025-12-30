回應軍演！賴總統：「不受錯假訊息」誤導、軍民一心守家園

回應解放軍軍演！賴總統表示不受錯假訊息誤導。（圖／東森新聞）





回應解放軍軍演！總統賴清德表示不受錯假訊息誤導，軍民一心守家園，行政院長卓榮泰藉此向在野喊話，請求國會支持不對稱戰力採購計畫，1.25兆特別預算能夠通過，台中市長盧秀燕對軍演表達譴責，同時喊話賴總統應盡速化解兩岸僵局。

台中市長盧秀燕：「戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，任何危害2300萬人，生命財產的行為，都強烈反對嚴厲譴責。」

台中市長盧秀燕對中國圍台軍演，表達譴責，同時對賴總統喊話。

台中市長盧秀燕：「我要呼籲賴總統，以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。」

總統賴清德也有最新發文，除了替國軍打氣要國人放心，也再次點名中共頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為，藉著台海緊張情勢，行政院長卓榮泰再度強調盡速審查，國防預算的重要性。

行政院長卓榮泰：「政府對所有狀況都有萬全因應準備，唯有團結才沒有敵人，也請國會能夠通過強化防衛韌性不對稱戰力，採購計畫的特別預算。」

其中這1.25兆特別預算，國防部證實採購項目，包括美國同意對台軍售的82套海馬士火箭、60輛M109A7自走砲等5項，總價約台幣3130億元，不過只要預算都還卡在立法院都免談。

立委（國）牛煦庭：「趕快幫志願役的弟兄，編列加薪預算，政府如果願意，在這個地方釋出善意，很多憲政僵局才有打開的可能。」

立委（民）鍾佳濱：「我們要有足夠的軍備來防衛自己國家安全，我想這兩者二合一，不要再擋軍購預算，不要再擋國防預算。」

民進黨同時也抨擊國民黨主席鄭麗文，批評賴總統的挑釁，說現階段朝野僵局，恐怕比兩岸還要難解。

