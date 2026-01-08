回應輝達物理AI 技嘉模組化設計「AI Factory 」打造運算心臟產品線

技嘉。資料照



AI霸主黃仁勳開金口今年挺進「物理AI 」，老字號AI大廠技嘉今年CES，以「AI Forward」為主題，展示集團的產品及解決方案如何從雲端、邊緣、到個人端，構築貫穿整個 AI 生態發展的基礎架構，更將以模組化設計打造企業級 AI 運算中樞「AI Factory 」，透過完整的產品線與系統整合能力，成為驅動 AI 持續演進的「運算心臟」。

技嘉以「Building-Block Design for Scalable AI PODs」為核心理念，整合高效能伺服器、高速網路與 GIGABYTE POD Manager (GPM) 管理平台，推出一站式 GIGAPOD AI 資料中心解決方案，協助企業加速 AI Infrastructure 的規劃、部署與驗收流程，迅速建構專屬 AI Factory。

GIGAPOD 採用頂級 G4L4/G4L3 直接液冷 (DLC) 伺服器平台，支援 Intel Xeon 6 搭配 NVIDIA HGX B300 與 AMD EPYC 9005/9004 結合 AMD Instinct™ MI355X，並透過獨家研發技術，在高密度的運算效能與散熱效率間達到完美平衡。同時推出自研 Rack Management Switch 技術，讓 1U 機身的 N120-LS0 伺服器即可控管8櫃 DLC 機櫃，並支援多品牌 CDU 通訊協定與精準漏液偵測，創新管理技術可大幅提升資料中心穩定性與效率，為可擴展的 AI 基礎架構樹立新標竿。

技嘉展示從高密度液冷系統到靈活氣冷伺服器的完整產品陣容，滿足多元的 AI 與 HPC 工作負載需求。旗艦級 NVIDIA GB300 NVL72，延續機櫃等同單一運算模組，以全液冷設計可整合 72 顆 Blackwell Ultra GPU 與 36 顆 NVIDIA Grace CPU 的運算核心，並結合 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 及 SpectrumTM-X Ethernet 的高速資料傳輸，AI 推論效能相較前代 HopperTM 平台提升 50 倍。

XL44系列同時也有在 MGX 架構下提供高效液冷散熱的型號，滿足極端運算場景。此外，技嘉也推出 W775-V10-L01 專業工作站，整合完整 NVIDIA 解決方案與封閉式液冷迴路，支援 Linux 作業環境，協助中小企業即時部署 AI 與 HPC 平台，讓智慧運算更普及化。

技嘉以緊湊機構設計、堅固耐環境性且高效低功耗的嵌入型系統(Embedded Systems)與工業電腦(IPC)打造邊緣運算，讓 AI 在完成訓練後可以部署到產業及生活的實境即時運算，如智慧工廠、交通系統與城市基礎設施等，讓智慧開始在真實世界中思考與行動，進一步朝「Physical AI」應用前進。這次於 CES 展出便以智慧倉儲為場景，針對不同的應用來行銷相對應產品型號的特色:

GB-BRU7-355: 高達 100 TOPS 的 AI 效能，適合場域內的即時分析，預測維護與最佳化調度。 BRIX GB-BRR9-465: 具 50 TOPS 推理能力，同時支援影像辨識，實現高效 Physical AI 應用。 QB-N150A: 兼顧低功耗與高穩定，能 24/7 支援 AMR/AGV 機器人任務。 QBiX-Pro-ARUA255H: 擁有豐富I/O及雙 2.5G LAN，精準控制輸送帶與機械手臂以進行出貨管理。 QM-7433REA-A1: 整合感測器與車隊系統，以低功耗架構打造安全高效的智慧搬運控制中樞。

這些系統讓 AI 能在靠近資料產生的現場完成推理與判斷，實現「即時思考、即時反應」，象徵 AI Factory 智慧正式進入現實空間的延伸階段。

