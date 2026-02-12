回應輝達落腳台北市 蘇巧慧：將提更多政見吸引產業進駐新北

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧針對輝達一題回應。(記者黃子暘攝，資料照)

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今天回應，輝達目前在台北市的辦公空間太小，留在北部，從中央到地方都會全力給予支持協助，「新北就在旁邊」，擁有許多人才資源，接下來她會提出更多產業政見，「希望大家進駐新北」。

台北市副市長李四川被外界看好代表國民黨參選新北市長，昨天台北市政府與輝達簽約後宣布2月底將離開副市長崗位，「3月開始，我會回到我熟悉的新北市」。

蘇巧慧也再申，在新北市長選舉中，「大家的面試官都是400萬市民」，無論對手是誰，「我們都已做好準備」，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持新北隊。

