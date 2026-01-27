回應近期民調 楊瓊瓔：尊重參考

國民黨立委楊瓊瓔二十七日上午前往台中第五市場掃街拜票。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

近日外界流傳一份關於台中市長選情的民調數據，立委楊瓊瓔二十七日表示，對於任何形式的民意調查，一向抱持尊重態度，願意作為參考依據之一。

楊瓊瓔指出，該份民調並非由國民黨中央所委託，外界無從得知其實際問題設計、樣本結構、抽樣方式與調查方法。在缺乏完整資訊的情況，任何單一數據都不宜被過度解讀，更不應作為定調人選的唯一依據。

楊瓊瓔強調，選舉的根本不在於一時的數字高低，在於長期累積的信任與實際服務。多年來，持續在地方第一線傾聽市民心聲，走進每一個社區、產業與家庭，實際感受到來自不同世代、不同背景市民的支持與期待，這些真實互動，並非任何民調可以完全取代。

廣告 廣告

對於黨內提名與相關評估，楊瓊瓔重申，國民黨一向重視制度、公平與團結，始終依循既有機制，尊重黨的決策程序。唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下，產生的結果，才能真正凝聚共識、贏得選民信任。

楊瓊瓔表示，最關心的始終是國民黨在台中的整體勝選，以及如何為市民帶來更好的未來，這份初心不會因任何外界雜音而改變。