回應鄭習會 國台辦：在九二共識與反台獨上加強交流

（中央社記者呂佳蓉北京31日電）國民黨主席鄭麗文日前表示，希望明年上半年能到訪北京進行「鄭習會」。對此，中國大陸國台辦今天表示，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，與國民黨加強各層級交流。

外界關注鄭麗文何時訪問中國大陸，鄭麗文日前接受專訪時指出，希望明年上半年可以去大陸訪問，並與中共總書記習近平見面，但也要看陸方是否有邀請；如果無法跟習近平見面，她就不會去。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，對於鄭麗文訪問中國大陸，並且希望與習近平會面，國台辦發言人張晗表示，中國大陸願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強各層級交流交往，增進互信、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，反對台獨，維護台海和平穩定，造福兩岸民眾，攜手共創民族復興。

鄭麗文在日前表示，她跟中共總書記習近平見面，沒有任何前提跟條件，只有「九二共識，反對台獨」。她也說，希望明年上半年完成出訪北京與華府，會以先去北京為優先，因為見了習近平後，會有重大的戰略意義與訊息，所以合理的安排，她認為是先去北京訪問後，再到美國。（編輯：廖文綺）1141231