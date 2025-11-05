回應鄭麗文？ 解釋九二共識 陸方罕提「各表」

國民黨主席當選人鄭麗文，即將在本週末就任，今天（29）她也前往南投，出席感恩餐會，與南投縣長許淑華、議長何勝豐等人親自道謝。由她任命的副主席蕭旭岑，則前往大陸與國台辦主任宋濤會面，並重申未來將強化兩岸管道；於此同時，大陸國台辦也罕見在「九二共識」的解釋上，提到了「各表」的精神。

國民黨主席當選人鄭麗文，29號前往南投出席感恩餐會。(圖/TVBS)

鄭麗文在南投感恩餐會上與許淑華見面時，兩人相互擁抱表達情誼。鄭麗文與許淑華手勾手、咬耳朵交流，場面溫馨。鄭麗文表示，特別前來南投是為了感謝當地對她的大力支持，這也是她在就任前把握時間與地方基層互動的重要行程。

與此同時，準國民黨副主席蕭旭岑於28日在大陸天津拜會國台辦主任宋濤，雙方互稱對方為老朋友。蕭旭岑表示，宋濤希望他轉達對鄭主席的問候，他認為這次會面是一個好的開始，為未來兩岸交流奠定基礎。

對於兩岸關係，鄭麗文明確表達了國民黨必須堅守的底線：首先是和平，其次是必須尊重台灣2300萬人的意願。她希望能在當前緊張的氣氛中，積極爭取開創和平的氛圍，並與對岸建立熱線溝通。

值得注意的是，大陸國台辦發言人彭慶恩，在解釋九二共識時使用了「各自以口頭方式表達海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」的說法，罕見地提及「各自」表述的精神。這與鄭麗文19日回應習近平賀電時提到的「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識」相呼應。

而在鄭麗文即將接任之際，即將卸任的國民黨主席朱立倫，29日在最後一次主持中常會時語重心長地表示，「我們只有一個國民黨、一個台灣，大家團結一致，才能夠讓台灣更好」。勉勵黨內只有，一個台灣，'一個國民黨，要好好珍惜，看似平凡的一番勉勵，黨內聽來，卻似乎有些弦外之音。

