回應醫界負擔 賴清德：醫院評鑑研議4年改6年

總統賴清德今(13日)出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」時提到，可研議將現行每4年一次的醫院評鑑，調整為6年一次。(記者方賓照攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今(13日)出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」與醫界進行意見交流時，針對長年被批評為行政負擔沉重的醫院評鑑制度，釋出調整訊號，賴清德提到，可研議將現行每4年一次的醫院評鑑，調整為6年一次，並同步完善相關配套措施，以減輕第一線醫護人員壓力。

振興醫院副院長殷偉賢在會中提出，希望檢討現行評鑑制度，賴清德聽取意見後回應，評鑑制度確實可進一步研議調整，包括將現行每4年一次的評鑑，延長為6年一次，並搭配完善的配套措施。

衛福部長石崇良也補充評鑑制度的改革方向，將醫院評鑑效期由4年延長為6年，同時強化相關配套，可讓評鑑回歸醫療品質本質，而非成為臨床工作的額外壓力。

「既然各大醫院都在推動智慧照護，相關臨床與管理數據本來就存在於系統中。」石崇良指出，評鑑改革不只是單純拉長年限，也希望同步推動文件簡化、系統數位化與程序優化，讓品質管理成為日常工作。

石崇良日前也曾提到，評鑑制度改革的核心目標是避免干擾醫院正常臨床運作，不要為了評鑑，開始縮床、關床，甚至停止休假、加班準備資料，這些都不應該發生。整體設計將以「風險分級」為概念，針對長期表現穩定、品質良好的醫院，給予更具彈性的評鑑安排，讓醫療體系能把更多心力回到照顧病人本身，同時納入病人經驗，提升評鑑的實質意義。

