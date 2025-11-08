回應防檢署規定 雲縣：禁廚餘養豬才是根本
[NOWnews今日新聞] 針對防檢署說明「國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免」，雲林縣政府8日表示，防檢署是依據「法令面」解釋，實際狀況則是，民眾可能透過「旅客攜帶食品入境免申請查驗規定」，將帶有疫病風險的肉品輸入台灣，所以全面禁止廚餘養豬，才是防疫的根本之道。
雲林縣政府表示，依據「動物傳染病防治條例」及「植物防疫檢疫法」，凡「檢疫物」均須依規定申請檢疫，這是「法令面」。但依據「旅客攜帶食品入境免申請查驗規定」，食品價值在一千美元以下，且重量在六公斤以內者，得申請免驗，所以有人可能會利用這個規定，輸入帶有疫病的肉品，這是「實務面」的漏洞。
雲林縣政府強調，事實證明再嚴再密的邊境查驗，都無法百分百阻絕疫區肉品輸入台灣。非洲豬瘟最主要的傳染途徑是透過廚餘，因此日本已全面禁止廚餘養豬，雲林縣是台灣最大的養豬縣，縣長張麗善在107年12月25日就職當天即宣布全縣禁止廚餘養豬，此次非洲豬瘟全國禁運禁宰15天，嚴重衝擊養豬產業，農業部應該下定決心永久全面禁止廚餘養豬，才能守住最重要的防線。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
非洲豬瘟解禁復市！全國肉品正常交易、價格平穩
新北養豬場被抓包「廚餘餵豬」 陳駿季說重話：禁止上市
防範非洲豬瘟！宜蘭縣府宣布 加入「永久禁止廚餘養豬」行列
其他人也在看
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 8 小時前
《黑神話：悟空》團隊不只做《鍾馗》！5款作品商標早註冊 要打造中國神話宇宙
遊戲科學今（20）日在 gamescom 壓軸登場，本以為會公開《黑神話：悟空》DLC（資料片）消息，不過沒想到卻是迎來了新作《黑神話：鍾馗》讓不少玩家相當驚訝。不過其實這款作品會登場早有端倪，因為除了《黑神話：鍾馗》之外，遊戲科學在去年就已經搶先註冊了多款遊戲商標！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 5 小時前
2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。 收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男...匯流新聞網 ・ 14 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 11 小時前
新北市長選情不明！謝寒冰示警：若三腳督蘇巧慧有機會贏
2026年地方大選即將到來，全台最大縣市的新北市長選戰也成為矚目焦點。民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰；國民黨、民眾黨還不知道是否能夠達成「藍白合」。對此，媒體人謝寒冰今（8）日分析，現階段是人人有機會的局面，如果三腳督將會讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。中天新聞網 ・ 8 小時前
早餐吃得晚「死亡風險竟上升8%至11%」！ 最佳進食時間曝光
醫學研究指出，早餐進食時間可能影響健康與壽命！根據發表在《Nature Communications Medicine》期刊的研究發現，太晚吃早餐的人不僅身心健康容易隨年齡惡化，死亡風險也可能隨之增加。姊妹淘 ・ 17 小時前
課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷 「子彈卡體內」獲賠3億元
美國維吉尼亞州一名國小教師茲沃納（Abby Zwerner），2023年時遭到一名6歲男童槍擊，前後經歷4次手術撿回一命，不過子彈至今仍卡在體內。近日判決出爐，前副校長帕克（Ebony Parker）賠償茲沃納1000萬美元（大約新台幣3億元）。鏡報 ・ 12 小時前
桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車
徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。自由時報 ・ 17 小時前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 16 小時前
李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。中天新聞網 ・ 18 小時前
畫我鎮北宮廟 認識工藝之美
記者陳俊文∕台南報導 國中美術班學生最常風景寫生或是畫一些古蹟建築，宮廟的線條一般無…中華日報 ・ 6 小時前
教育部長拍片鼓勵吃豬肉！葉元之罵：老師荒、校安問題解決了？
教育部今天（8日）下午在社群發布一則短影音，由教育部長鄭英耀率領政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與常務次長朱俊彰一同出鏡，鼓勵國人一起吃台灣豬午餐。影片遭網友痛批，國民黨立委葉元之也開罵，「教育部管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？」中天新聞網 ・ 8 小時前
日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用最好需要先行練習，而且在最近大賣的情況下，日本當地防熊噴霧缺貨，品質良莠不齊。太報 ・ 8 小時前
OpenAI新佈局需求推升 台廠7檔受惠
全球電力設備供應鏈緊張，根據 Restad Energy 研究顯示，自2019 年起主流電力設備交期皆持續上升，其中以高壓開關設備、電力變壓器最為顯著，預估 2025 年底交期增加至逾120/140 週。推測除產能緊缺外，主因源自於兩者皆為基礎建設投資擴大下最大之設備需求來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蘋果跳過 M4 Ultra 晶片！外媒：M5 Ultra 晶片將於 2026 年登場，兩產品同步升級
先前《彭博社》和《AppleInsider》取得的消息稱蘋果將在 2026 年推出 Mac Studio、Mac Pro 等多種產品。稍早《彭博社》又有最新報導三嘻行動哇 ・ 6 小時前
前伊林名模蕭瑋葶交保「法警人力不足遭卡」！士檢曝：法院主導、科技監控未確定
曾是伊林名模的蕭瑋葶涉詐欺、侵占與洗錢案，因遭士林地院羈押半年聲請具保遭駁回，後經高等法院裁定撤銷發回，意外曝光士院竟以「法警人力不足、無法聯繫科技監控廠商」為由拒保，引發外界關注。對於外界質疑「蕭女交保遭拒」的過程，士林地檢署今（8日）晚間發布新聞稿，強調當天交保程序係由法院主導，並非檢方拒絕，且科技監控方式尚待確認，後續將釐清是否有溝通疏失。鏡報 ・ 8 小時前
淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
即時中心／綜合報導台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。民視 ・ 7 小時前
專責醫師明年再擴大！被勸政策別「走太快」 石崇良嘆夜難眠：要給下一代交代
健保補充保費改革引發爭議，但衛福部長石崇良腳步並未停下，今（8日）出席「台灣醫學週」開幕活動時，他強調健保改革勢在必行，會以取得最大民眾共識為前提持續推進，同時醫療體系也必須以創新模式因應，明年健保總額預估將達9883億元、成長5.5%，再加上公務預算199億元，整體投入將突破1兆元，政府正設法以更自由時報 ・ 13 小時前
台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。林俊憲安南區後援會成立大會，展現黨內大團結氣勢！（圖／民視新聞）立委林俊憲第二場的大型造勢會，這一次直攻黨內競爭對手陳亭妃的選區，安南區後援會盛大成立。黨內三位台南立委輪番上台，議員到場也不少，議長邱莉莉也沒缺席，營造黨內的團結氣勢。立委林俊憲表示：「我感受到民眾對我的期待和熱情，那我也藉著樣的機會，讓更多的市民了解到，我未來的理念，我當市長可以為大家做什麼。」另一方面陳亭妃也是活力十足，競選形象片，也在周五登場。陳亭妃展現十足親和力，教育願景搶攻親子票！（圖／民視新聞）強調溫暖細數政治歷程，主打親子議題。周六一早陳亭妃也舉辦親子活動，還公布教育願景，搶攻親子選票。立委陳亭妃強調：「陪著我們小朋友，讓他們有競爭力有國際觀，甚至是能夠贏在起跑點。」即使黨內民調有高低，不過兩人跟國民黨對手，都還是佔有優勢。怎麼從黨內初選勝出，成了市長選戰的關鍵戰役。原文出處：台南市長初選！陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區 更多民視新聞報導正國會挺林岱樺「項莊舞劍意在沛公」？ 凌濤：王義川有望戰桃園許智傑偕6綠委齊推南高屏大生活圈 喊話中央打造南台灣24小時機場補充保費改革行政院急喊卡 朝野轟草率倉促搞突襲民視影音 ・ 9 小時前