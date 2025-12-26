回應陳亭妃 民進黨：從未執行及發佈內參民調

指不明民調攪局 陳亭妃通報黨中央 民進黨：從未執行及發佈內參民調。資料照

民進黨台南市長初選政見發表會明登場，參選人立委陳亭妃今發函黨中央指近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，呼籲黨中央採取必要作為。民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則。

陳亭妃指出，這份所謂內參民調，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反《選罷法》規定，呼籲黨中央比照中選會的標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

民進黨表示，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。並敬請各媒體及各單位配合辦理。

民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

