回應韓國瑜「桌子四隻腳說」 賴清德盼中方克制：勿成區域麻煩製造者
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
針對近期日中局勢升溫、中國海警持續在釣魚台周邊海域巡航引發關注，總統賴清德今（17）日出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國近期對日本展開的複合式攻擊，已嚴重衝擊印太區域的和平穩定。
賴清德呼籲國際社會持續關注局勢發展，也要求中方應展現大國風範、自我克制，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。他呼籲，應回到以國際規則為基礎的軌道上，才有助於區域的和平與繁榮，「我們請中國三思」。
對於國內藍營批評日本首相高市早苗「躁進」，賴清德指出，美國駐日大使已公開肯定高市早苗在國會中的發言認真且有助於美日關係深化，更能促進區域和平。他強調，台灣朝野政治人物，尤其在野黨，應尊重日本內政，也必須注意區域整體發展脈動，「不宜對日本的政治工作進行負面解讀」。
至於立法院長韓國瑜批評「總統自己生病卻叫別人吃藥」，賴清德回應，中國針對立委沈伯洋的跨境鎮壓行徑，國際社會不會接受，一定會有民主國家站出來聲援。他強調，自己之所以呼籲韓國瑜站出來，是基於捍衛國會尊嚴與維護言論自由，而非「消費沈伯洋」或進行政治鬥爭。
賴清德指出，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人民中的任何一位，都是對我國主權的傷害；而沈伯洋是國會議員，中國對其進行跨境鎮壓，更等同於侵害台灣的憲政體制。他批評，這些年來中國不斷強化文攻武嚇、滲透與統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會也一致認為問題根源在中國，不是台灣。
賴清德更直言，中國持續操作「疑美論」、企圖分化台美關係，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四隻腳的，是中國，不是台灣」。他強調，朝野雖屬不同政黨、競爭難免，但面對敵外勢力時應團結一致。
賴清德呼籲韓國瑜三思，不該為中國的跨境鎮壓找藉口，更不能為未來中國可能的侵略行動預留任何空間，「我們屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，我們應一致對外，不應替侵略者找藉口」。
照片來源：總統府
