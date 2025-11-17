回應韓國瑜 賴總統：不應為侵略者找藉口

民進黨立委沈伯洋遭中國揚言「全球抓捕」，賴清德總統日前呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，卻遭韓國瑜反諷「自己生病、讓別人吃藥」。賴總統今天(17日)強調，中國跨境鎮壓暴行不會被國際接受，立法院不能沒有態度，他也希望韓國瑜了解中國跨境鎮壓任何台灣人都是對國家主權的傷害，不同政黨雖競爭難免，但應一致對外，不應為侵略者找藉口。

中國官媒央視日前揚言將透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕民進黨立委沈伯洋。賴清德總統日前呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋，但韓國瑜回應表示這是「自己生病卻讓別人吃藥」，並提到賴總統若要協助沈伯洋，應考量恢復「台灣安全的4支腳」，也就是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。

賴總統17日出席國家檔案館開幕典禮，並在受訪時指出，中國的跨境鎮壓暴行不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這也是為什麼會請韓國瑜基於捍衛國會尊嚴、維護言論自由的立場聲援沈伯洋。總統強調，這不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的國會不能沒有態度。

賴總統表示，希望韓國瑜能夠清楚瞭解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2,300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國對其跨境鎮壓，等於是在傷害我國的憲政體制。他並強調砍斷台灣安全那張桌子4支腳的是中國，而非台灣。總統說：『(原音)這幾年來中國持續增壓，在文攻武嚇、國內滲透統戰、破壞兩岸和平穩定的，國際社會都一致認為是中國，並不是台灣。中國也處處利用機會在分化台灣跟美國的關係，散布疑美論；也就是說，真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。』

賴總統強調，面對敵外政治勢力的攻擊、打壓，應團結一致對外，如果今天為中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國要發動侵台戰爭時，「他就會有藉口」。總統請韓國瑜三思，並強調即使分屬不同政黨、競爭難免，但還是處於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。