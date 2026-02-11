回應高市大勝！陸國台辦左籲日恪守一中 右批賴散佈媚日謬論

日本眾議院大選結果8日出爐，自民黨在首相高市早苗的帶領下取得壓倒性勝利。大陸國台辦11日再次重申，要求高市早苗撤回台灣有事論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 （圖／翻攝《人民日報》）

大陸國台辦11日舉行例行記者會。就近日日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中獲勝一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸外交部已就此表明立場，「我們要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。」

針對賴清德總統第一時間對高市表示祝賀，並稱期待台日延續「共同價值」，攜手面對「區域挑戰」。朱鳳蓮批評表示，「賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，借機散佈媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。」

此外，據報導台積電計劃在日本熊本縣量產3奈米製程晶片，若這項計劃付諸實行，將是日本國內首度有工廠生產3奈米製程晶片。朱鳳蓮對此回應稱，「民進黨當局將台積電視為對美日獻媚輸誠的工具，圖的是自身政治私利，害的是台灣產業前景，坑的是廣大台灣民眾。」

