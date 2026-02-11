回應高市大勝！陸國台辦左籲日恪守一中 右批賴散佈媚日謬論
日本眾議院大選結果8日出爐，自民黨在首相高市早苗的帶領下取得壓倒性勝利。大陸國台辦11日再次重申，要求高市早苗撤回台灣有事論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。
大陸國台辦11日舉行例行記者會。就近日日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中獲勝一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸外交部已就此表明立場，「我們要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。」
針對賴清德總統第一時間對高市表示祝賀，並稱期待台日延續「共同價值」，攜手面對「區域挑戰」。朱鳳蓮批評表示，「賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，借機散佈媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。」
此外，據報導台積電計劃在日本熊本縣量產3奈米製程晶片，若這項計劃付諸實行，將是日本國內首度有工廠生產3奈米製程晶片。朱鳳蓮對此回應稱，「民進黨當局將台積電視為對美日獻媚輸誠的工具，圖的是自身政治私利，害的是台灣產業前景，坑的是廣大台灣民眾。」
延伸閱讀
台積電投資有好消息！美國晶片關稅豁免機制曝 龔明鑫：可望受惠
陳文茜遭AI造假「癌末手術失敗病危」！本尊怒喊告：活見鬼
卓榮泰反核轉向！蔡英文時客委會主委楊長鎮：感到被羞辱
其他人也在看
中國大學依台灣學測成績收台灣高中畢業生 國台辦：3月啟動
中國國台辦今天（2/11）舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮被問及今年中國普通高校（大學）依台灣學測成績招收台灣高中畢業生等計畫時表示，將於3月陸續啟動，台灣高中畢業生有4途徑進入中國的大學。
《熱門族群》機電四雄 今年營收、獲利攻高
【時報-台北電】士電（1503）、華城（1519）受惠於台電強韌電網計畫釋單，布局綠能產業及外銷皆有斬獲，華城1月營收創同期新高，士電1月營收逼近45億元，更改寫單月新高。法人看好包括士電、華城在內的機電四雄，今年營收及獲利將續戰新高。 士電1月合併營收44.84億元，年增5.55％；華城1月合併營收13.57億元，年增6.41％。 士電指出，今年重電事業成長動能來自台電強韌電網計畫、AI資料中心、美國基礎建設，也會維持在半導體在內高科技產業變壓器等重電設備市占率70％的領先優勢。法人預估，士電今年重電事業可望年成長10％，整體營收挑戰兩位數成長，獲利將再創新高。 另受惠AI產業興起帶動相關產業發展，士電預期電重事業今年營運將比去年更好，其中電力產品已滿單至2028年，已開始預接2029、2030年訂單，對未來五～十年重電事業樂觀；去年外銷占士電重電事業營收20％，估今年內外銷將持續成長。 華城受惠於台電強韌電網計畫釋單，及美國電力公司、AI資料中心採購變壓器訂單增長，目前訂單能見度已看到2028年。華城指出，從2024年起接獲來自AI資料中心的變壓器訂單壘積金額已逾140億元，且持續
要李貞秀放棄中國籍是迫害中配？ 立委：國台辦不要再鬼扯
中國政府日前聲稱，民眾黨中配立委李貞秀不存在放棄國籍問題。陸委會表示對於李貞秀索取資料，採最嚴格條件處理。中國國台辦今天反嗆，對於迫害中配的「台獨幫兇打手」，我們將依法終身追責，嚴懲不貸；立委痛批，法律原本就規定須放棄外國籍，國台辦不要再鬼扯。
黎智英重判20年！陸委會籲「以香港慘痛經驗為戒」 國台辦：亂港謀獨
壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，9日遭重判20年監禁，陸委會再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。對此，國台辦今（11）日回應說民進黨企圖亂港謀獨，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。
中國大陸情勢 陸委會發布2025年第四季報告
陸委會今天(11日)晚間發布去年第四季中國大陸情勢書面報告的重點摘要，就內部情勢、對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢、對台工作等5大面向進行說明。 (一) 內部情勢 政治方面，中共中紀委公布2025年中管幹部65人遭查，創習任內新高；2026年1月召開20屆中紀委五次全會，習近平稱以更高標準、更實舉措推進「全面從嚴治黨」；制定「中共領導全面依法治國工作條例」，強調黨的領導，以「習近平法治思想」引領「全面依法治國」。 經濟方面，2025年中國大陸經濟成長率為5%，惟成長動能分化明顯，房市蕭條加劇、外人直接投資(FDI)持續放緩(1-11月FDI年減7.5%)，通縮陰霾未散，經濟、金融風險上升。綜整22家國際組織、智庫與法人預測，2026年中國大陸經濟成長率落在4.0%至4.8%區間，平均為4.5%。在兩岸經貿方面，台灣對陸投資持續縮減，2025年赴陸直接投資金額年減59%，核准陸資來台投資金額年減65.4%。 社會方面，2025年下半年度中國大陸社會抗爭大量增加，主要原因來自於經濟成長趨緩、青年失業日趨嚴重，加以地方政府財政困難，致維穩經費不足，另大量失業農民工返鄉、滯鄉可能威脅基層
國台辦宣佈：四途徑開放台灣中學生 報考大陸高等院校
大陸國台辦今（11）日宣佈，大陸的大學，將可以依照台灣考試成績等4個途徑，招收台灣學生。國台辦發言人朱鳳蓮表示，相關計畫將在3月起陸續啟動。（葉柏毅報導） 朱鳳蓮表示，凡是具有「台灣居民來往大陸
「0關稅」成真？ 傳六車廠引進美車市占率挺進2成
因應台美對等貿易協定，美規車進口關稅有機會「降至零」，未來，台灣車市占比可能大洗牌嗎？市場上盛傳，六大車廠已經摩拳擦掌，規劃策略性引進美製車款，在降稅牽動降價的誘因下，今年美製車，在台灣車市銷售規模，...
大亞1月營收創新高，今年審慎樂觀看待
MoneyDJ新聞 2026-02-11 10:04:50 劉瓊雯 發佈大亞(1609)在農曆年前客戶拉貨效應，加上銅價位於高檔，推升1月營收營收衝上30億元大關，達30.19億元，月增14.94%、年增41.09%，創歷史新高。大亞表示，對今年營持審慎樂觀看待。 大亞表示，即便住宅建設相對放緩，但受惠台電強韌電網計畫、工廠建廠熱絡，電線電纜維持正向看待；漆包線則表現則和過往差不多，無太大變化。其餘綠能事業部分，旗下智璞儲能100MW E-dReg已在去年9月中旬啟用，大蓄能源75MW E-dReg預計今年Q2掛表加入服務，若今年無不利因素，應可優於去年。 (圖片來源：資料庫)延伸閱讀：大東電在手訂單達120億，Q1樂觀看待不鏽鋼回溫/線纜穩健，助華新今年獲利回升 資料來源-MoneyDJ理財網
黃國昌子弟兵初選民調輸就翻桌！周曉芸怪世新民調未依正常程序
[Newtalk新聞] 民眾黨新北市三蘆選區議員初選鬧出風波，黃國昌子弟兵周曉芸擠下深耕多年的李有宜，空降參選三蘆，卻在初選民調中不敵在黨內素人參選者陳彥廷，引發議論。未料，周曉芸民調落敗後頓時翻桌，昨日更是直接直接怪罪執行單位世新大學民調。 民眾黨10日下午邀集學者專家、2名候選人開會，會後召開記者會說明，但僅稱要給2人一些時間考慮後續如何進行，但值得注意的是，世新大學民調並未有代表出席記者會，全程由民眾黨黨副秘書長謝泊泓以及前民眾黨立委、國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿來說明。 兩人稱世新大學民調針對所提出的相關的問題，世新算花了滿長時間進行完整說明，而2擬參選人需要一點時間對這樣的結果充分理解後，去規劃後續包含競選或選擇，等思考清楚之後，再一起給選決會一個答案，讓選決會做最後的決定。 未料，周曉芸昨日又向媒體爆料指原始民調樣本來自約2萬筆篩選過的電話名單，但第一天實際完成率僅約3％，還宣稱自己在這批樣本的支持度領先對手，但世新民調在第二天樣本數不足的情況臨時新增5000筆電話，質疑世新未依正常程序完成原始樣本，而是優先撥打新增電話，且電話完成率高達17%。5000筆電話的來
罕見！美眾議院共和黨議員倒戈 反對川普對加拿大課徵關稅
美國眾議院投票反對川普（Donald Trump）針對加拿大實施的關稅政策，共有6名共和黨議員與民主黨合作，以219比211票通過決議。此舉是共和黨掌控的眾議院首次公開挑戰川普的重大政策，也顯示國會對總統貿易政策的不滿正在增加。
吃甜怕會胖，改用代糖就沒事？營養師盤點「代糖、甜味劑」優缺點
民眾日漸著重健康意識，許多人遇到「糖」總是避之惟恐不及，在這樣子的「減糖」浪潮之下，代糖（甜味劑）也開始展露頭角。不過，許多民眾還是對於食品標示的甜味劑與代糖感到害怕，究竟甜味劑與代糖會變胖嗎？對身體有害嗎？《優活健康網》特選此篇，營養師用懶人包的方式告訴民眾，代糖是什麼，以及常見的代糖種類有哪些。
師培課程修正遭質疑專業縮水 教育部：因應AI等新趨勢教學需求
為因應新時代所需教師，教育部研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，外界卻產生「降低門檻」、「專業縮水」等質疑，教育部今天說明，依據最新師資職前教育課程基準進行課程架構統整與合理配置，並非降低核心專業能力要求。師資培育制度攸關教育品質與學生受教權益，相關政策討論應建立在完整制度內容與事實基礎上，以共同
高市早苗大勝！謝長廷笑「中國助力」：反對中國的人覺得她很勇敢
日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3席次，加上執政盟友日本維新會，席次達到352席，高市早苗更是以88.7%超高得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，他呵呵笑大酸，助力之一就是中國，反對中國、覺得憤慨的人支持高市早苗，覺得高市早苗很勇敢。
黃國昌子弟兵周曉芸怒批初選「被做掉」 LINE群崩潰轟陳彥廷：選里長會上嗎
民眾黨近日針對新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員進行黨內初選，黨主席黃國昌的四大金釵、三蘆服務處主任周曉芸意外敗給從沒露面的「神祕對手」陳彥廷，她還一度針對陳在家樂福上班一事開酸，引發爭議。儘管周曉芸提出複查，民調單位回應仍維持原結論，民眾黨確定提名陳彥廷。據報，周曉芸昨在社群大肆抱怨稱陳彥廷根本沒有準備好，質疑自己被民調公司「做掉」，還酸陳若選里長「選得上嗎？」
賴清德祝賀高市早苗勝選 國台辦回應！
日本首相高市早苗率領自民黨在周日（8 日）投票的眾議院選舉大勝，賴清德總統在第一時間祝賀高市早苗勝選，大陸國台辦周三對此表示，賴清德當局罔顧日本在殖民統治時期犯下的滔天罪行，貼靠諂媚之姿令人不齒。
韓團女神也被圈粉，知名泡麵加野格引爆話題
[NOWnews今日新聞]農曆新年將至，不少人已開始煩惱和家人歡慶團聚的宵夜吃什麼才能引起親友興趣，又符合年節氣氛。近期有韓國女團來台在vlog開心曬這款台灣牛肉泡麵代表，引發討論；同時，社群平台上也...
春節國道疏運啟動！ 高乘載時段出爐 最塞時段一次看
春節國道疏運啟動！ 高乘載時段出爐 最塞時段一次看
當街被嗆「土城的選擇」！黃國昌拜票好尷尬
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，近日頻到地方掃街拜票。未料，部分民眾似乎不太領情，還當街嗆他：「超速仔，土城的選擇！」讓在場的人都尷尬不已。不過，還是有很多熱情支持者對黃國...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。