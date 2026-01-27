回應高市「台灣有事」撤僑言論 中外交部稱日本對台灣「沒資格置喙」



日本首相高市早苗，26日晚間再度就「台灣有事」狀態表達立場，指出在該情境之下，日本有必要與美方合作進行撤僑，強調若日方坐視不管，恐將導致美日同盟瓦解，中國外交部發言人郭嘉昆則在27日回應，強調日本無論在歷史上、法律上，都沒有任何資格對台灣置喙。

中國官媒新華社報導，郭嘉昆在27日例行記者會期間，表示日方有關言論「再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，藉機推進『再軍事化』，挑戰戰後國際秩序的野心」。

高市稱日方若袖手旁觀 恐使日美同盟關係崩潰

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，高市早苗在「朝日電視台」（TV Asahi）的節目中，表示一旦出現「台灣有事」情形，且日美必須聯手撤僑的狀態，若「日本什麼都不做，只是逃離現場，而美軍正遭到攻擊，美日同盟將會崩潰」。

因此高市認為，在「緊急情形之下」，日方有必要營救在台灣的美國與日本公民，因此將會針對整體事態進行分析判斷，「並且在現行法律許可的範圍內做出適切回應」。

強調日方「台灣有事」相關言論 影響區域安全以及中日關係基礎

郭嘉昆則表示，高市早苗言論已經對「地區和平穩定」與「中日關係政治基礎」構成嚴重威脅，呼籲國際社會對此應「高度警惕、堅決抵制」。

此外，郭嘉昆也表示日本「曾對台灣殖民統治長達半個世紀」，期間「犯下罄竹難書的罪行，對中國人民富有嚴重歷史罪責」，因此除了強調日本無論在歷史上、法律上都沒有資格對台灣置喙，同時也敦促日方應「恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯」，並且「停止在台灣問題上的操弄和妄動」。

