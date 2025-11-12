回應龍燮鬥 林佳龍：我們就是分工合作

針對國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍互鬥又不合等傳言，林佳龍在今天(12日)播出的YahooTV「齊有此理」節目專訪中表示，這些說法都是想要挑撥離間，「我們就是分工合作」，他秉持總統授權與憲政角色，做好外交部長工作，而外交部長做好，國安會會更好，國安會做好，外交部也會更好。

林佳龍強調，「我們都是政府團隊」，兩人合作應該相當愉快，因為平常會通電話、簡訊，也一起在很多群組裡，外界何須挑剔，因為他現在就是要把外交部長的角色做好，希望壯大外交部，就是壯大台灣。

另外，針對鏡週刊以「外交龍燮鬥」為題所做的報導內容，外交部也已回應表示遺憾，並重申守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。