回應「台灣有事」！中俄轟炸機罕見巡航日本 中國專家示警：恐成新常態

日本防衛省統合幕僚監部 12 日表示，中國海軍航空母艦「遼寧艦」於 6 日至 12 日期間，在太平洋海域共進行約 260 次艦載戰機與直升機起降訓練。（示意圖） 圖：翻攝陸網/新華社

[Newtalk新聞] 日媒《讀賣新聞》等13日引述多名日本政府相關人士報導指出，中國與俄羅斯兩國轟炸機於 9 日實施聯合空中戰略巡航，期間航線一度朝向東京飛行。相關人士表示，該飛行路線相當罕見，也是已知中俄軍機首次同時航向東京。另有中國軍事專家分析，未來中俄可能對日本周邊實施常態化戰略巡航。

另據《共同社》13日報導，日本防衛省統合幕僚監部 12 日表示，中國海軍航空母艦「遼寧艦」於 6 日至 12 日期間，在太平洋海域共進行約 260 次艦載戰機與直升機起降訓練。

報導指出，俄羅斯與中國各派出兩架 Tu-95 轟炸機及轟-6K轟炸機，在戰機護航下於 9 日穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，進入西太平洋後再調整航向，朝東北方向飛行，沿日本列島飛至四國外海後折返。若將該航線進一步延伸，將可涵蓋東京都，以及位於神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地與駐日美軍橫須賀基地。

由於 Tu-95 與轟-6K 皆具備搭載核武能力，日本政府研判，此次聯合巡航可能帶有中俄聯手對日施壓與威嚇的意味，已加強警戒。日本自衛隊幹部指出，中國轟炸機曾於 2017 年單獨朝東京方向飛行，但此次為中俄軍機首次共同航向東京。過去共軍軍機多在穿越宮古海峽後轉向美國屬地關島，此次改變航線，被認為意在展示其具備對東京實施打擊的能力。

日媒分析，這條罕見航線可能與中方對日本首相高市早苗於 11 月 7 日在眾議院答詢時表示「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的不滿有關。此外，此次空中巡航路徑亦與遼寧艦近期的海上航線部分重疊。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆 11 日在例行記者會上表示，此次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計畫的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。日方沒必要大驚小怪，對號入座。

有中國軍事評論員指出，高市早苗的「存亡危機事態」論給了中方的依據和藉口，中方除在聯合國重申二戰後的敵國條款，並多次重申要警惕、防範軍國主義的復活，這次藉由二戰戰勝國的中俄戰機聯合巡航日本南西諸島，並北上首次飛抵四國外海，用意不言可喻。今後，對日本周遭的常態化戰略巡航也可能陸續出現。

回顧過往，2017 年 7 月，六架解放軍轟炸機穿越沖繩本島與宮古島間的公海空域，引發日本關切，當時中國國防部回應稱相關方面「不必大驚小怪、過度解讀」。同年四月，解放軍海軍艦艇亦曾經宮古海峽駛向太平洋，中方當時表示，「也許是以往中國軍艦過宮古海峽過得少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了」。

2022 年 8 月，美國眾議院時任議長裴洛西訪台後，解放軍機艦開始突破台灣海峽中線，並對台灣及金門周邊實施常態化巡航。中國官媒當時亦指出，出現新常態，台灣當局習慣就好了。

