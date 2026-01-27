回應《宗教基本法》審議狀況 劉世芳：審慎聆聽、凝聚共識

即時中心／顏一軒報導

內政部於今（27）日召開「第13屆宗教事務諮詢委員會第1次會議」，內政部長劉世芳致詞時表示，宗教團體是台灣多元與自由的展現，也是建構國家韌性的重要夥伴，宗教事務諮詢委員會更是政府與宗教界進行政策溝通的重要平臺，政府除了感謝宗教界在國家艱難挑戰中有形、無形的奉獻之外，也期盼在宗教法制、國家安全與社會福祉上，傾聽宗教界的聲音，凝聚宗教界的共識。

劉世芳指出，台灣位處於各種天災頻繁發生的地區，過去一年，更是天災人禍頻傳，這種種困難，都在挑戰整個國家與人民的韌性，因此政府特別感謝宗教團體在過去一年，以及長期以來，在有形的方面，總是慷慨給予各種社會救助，以及在無形的方面，扮演安定社會、撫慰人心的角色。這些行動彰顯了宗教良善助人的核心價值，與台灣引以為傲的宗教自由精神，共同構成了支持台灣社會在每次挑戰後都能重新站起的堅實後盾。

針對去（2025）年底立法院審議《宗教基本法》草案狀況，與會宗教事務諮詢委員於現場紛紛提出建議，劉世芳回應，因目前宗教界共識不高且涉及相關法規適用問題，因此在聆聽完建議後，會在確保憲法宗教自由與現行法制框架下，再尋求社會共識。

此外，因應委員提及寺廟申請合法化相關疑義，劉世芳表示，將偕同建築研究所、建築師公會與宗教事務諮詢委員，針對建築法規、土地使用與繼承等問題，撰寫申請手冊，並持續透過服務機制、經驗分享及資源挹注，加強協助地方政府與宗教團體推動寺廟合法化工作。

最後，劉世芳強調，在肯定宗教界無私奉獻的同時，政府亦有責任回饋與照護這些長期服務社會的奉獻者，確保他們能獲得妥善的健康照護，內政部願意擔任「橋梁」的角色，協助有需求的宗教團體對接衛生福利部或其他單位的長照資源，讓奉獻者們的晚年生活更有保障。內政部高度重視與宗教界的夥伴關係，期盼透過宗教事務諮詢委員會，持續傾聽第一線實務經驗與多元意見，使宗教政策更周延、貼近實際需求。







