回應「為氣候而走打造韌性臺灣」遊行 環境部提出氣候行動五大共作成果

民間團體日昨舉行「為氣候而走打造韌性臺灣」遊行，環境部表示，對抗氣候變遷，需要大家一起行動。這個月即將在巴西貝倫（Belem）舉行聯合國氣候變化綱要公約第三十次締約方會議（COP 30），就是以「全球共作（Global Mutirao）」為主題，呼籲政府與非政府以集體行動推動「巴黎協定」的全面落實。臺灣作為國際社會負責任的一員，與國際同步提出二○三五年國家自定貢獻（NDC3.0），將持續攜手企業、青年及民間團體共推氣候行動，提升氣候行動量能，打造韌性永續家園。

環境部就二○二五年氣候行動五大共作成果提出說明：一、邀企業公私協力，碳定價制度創造淨零轉型新動能：今年是臺灣碳費元年，象徵以經濟誘因驅動減碳的新階段，透過自主減量計畫，帶動超過九成碳費徵收對象加大減碳力道，預估二○三○年有三千七百萬公噸CO2e減量效果。今年五月廿三日成立「綠色成長基金」，由國發基金挹注一百億元帶動民間投資淨零永續新興產業，並邀企業成立「綠色成長聯盟」，透過公私協力的參與模式，加速我國碳市場制度與國際接軌。

二、擴大社會溝通，凝聚氣候行動共識：自今年四月起，環境部與各部會協作推動二十項減碳旗艦行動計畫社會溝通，邀集產官學研及民間團體共商氣候解方，並就我國減碳新目標舉辦分區溝通座談會議，包含超過二十場、四千三百人次參與的社會溝通會議，多元蒐集民間團體、青年等各方意見，凝聚全民共識，使氣候行動逐步從政府倡議轉為全民實踐的新文化。

三、開展國際合作，展現臺灣淨零行動力：與友邦巴拉圭正式簽署「碳權合作備忘錄」，將在《巴黎協定》機制下展開減碳與技術合作。另致力於「綠色成長聯盟」能力建構，邀請企業赴德國進行總量管制排放交易制度交流。

四、青年參與&綠領培育，打造淨零世代氣候行動：環境部邀教育部、大專院校及高中學科中心共同辦理淨零世代系列活動，設置青年氣候行動專區及互動平台，走入校園與大專青年多元交流，邀高中教師增能研習，並透過青年百億海外圓夢計畫，選派臺灣青年代表赴巴西參加COP30交流；另建立綠領人才培育制度，設立資訊與職缺查詢平臺，多元鼓勵及支撐青年投入氣候行動。

五、啟動跨部會、跨領域、全民參與的氣候調適行動：面對創紀錄高溫挑戰，環境部成立「臺灣抗高溫對策聯盟」，串聯中央、地方與產業力量，推動行動、科學與制度三面向調適策略。