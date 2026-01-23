回應「自由非免費」 徐國勇喊話藍白做「忠誠在野黨」速通過國防預算

民進黨秘書長徐國勇（左）2026.1.23陪同總統賴清德（中）出席台北電器空調影音年終購物展。郭宏章攝



美國在台協會AIT處長谷立言昨天（1/22）公開表示「自由非免費」，支持台灣1.25兆國防特別預算，對此，民進黨秘書長徐國勇今天（1/23）上午表示，台灣的自由民主當然不是免費的，因為從蔣介石、蔣經國的獨裁「有多少人被他們槍斃了」這也是用生命換來的，民進黨當時打破強權、威權時候、美麗島事件也有許多人被關「難道這都是免費的嗎？」 都是用生命、自由換來的，所以為了保護人權、民主自由、保護台灣，當然要編相關的國防預算來繼續維持民主自由，保障人權，徐國勇也呼籲在野黨對國家忠誠，該刪的可以刪，但請儘速付委審查，通過國防預算與特別預算。

民進黨秘書長徐國勇今天上午陪同總統賴清德上午出席電器空調年終購物展，會前受訪時被問到，如何看AIT處長谷立言昨天公開表態支持1.25兆國防特別預算，並喊出「自由非免費」。

徐國勇首先提及二次大戰以來的歷史，在大戰爆發前，時任英國首相張伯倫去跟希特勒簽了一紙協約，以為這樣就和平了，結果沒有用，然後二次大戰仍然發生。徐國勇也提及，中共跟西藏簽訂了和平協議，但也沒用，西藏照樣被中共併吞。「所以實力才是真正保護和平，能夠真正讓我們達到和平的目的，所以你要具有實力，這才是真正最重要的。」

徐國勇說，我們要備戰才能避戰，要備戰當然要有實力，「我們當然要買武器 我們的軍人的人力也要夠，所以我們為什麼會把當兵的年限延長，其實不叫延長，應該叫恢復原來的役期。」 讓我們的國軍能夠更加的強壯、武器更加的精良，所以谷立言演講時說的，自由當然不是免費的，「請問台灣的自由是免費的嗎 當然不是嘛！」徐國勇強調。

徐國勇也說，「從蔣介石、蔣經國的獨權獨裁，到現在有多少人被他們槍斃了？這也是用生命換來的。民進黨當時在打破強權、打破威權的時候，也有多少人被關，美麗島事件有多少人被關，難道這都是免費的嗎？這都是用生命用自由換來的。」

徐國勇表示，所以我們用生命自由換來的自由、民主、保護人權的這個國家，我們的台灣，我們當然要編我們相關的國防預算、來繼續維持我們的民主自由，保障我們的人權。徐國勇強調而且特別預算1.25兆元並不是一年，而是分8年，所以其實這是非常值得的。

徐國勇呼籲我在野黨「要做一個忠誠的在野黨」，徐國勇說，特別強調「忠誠」兩個字，也就是以國家利益為最高的目標。「我們政黨可以不一樣，但國家是同一個。」

徐國勇再次強調，要當一個忠誠的在野黨，請趕快讓我們的國防預算與相關特別預算，趕快付委、趕快來討論，趕快讓它該通過的通過，「你要刪，當然有理由的你當然可以刪。」這樣子對國家的進步發展都是一件好事 。

