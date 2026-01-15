回應2026台北市長選舉 沈伯洋：現在戰場在立院

〔記者蔡愷恆／台北報導〕民進黨台北市長人選仍未定，其中被點名有可能參選的民進黨立委沈伯洋，今(15日)出席徐嶔煌議員參選記者會。記者提問是否會成為「母雞」帶領小雞，是否會爭取參選？沈伯洋表示，現在戰場都還是在立法院，這個會期也是幹部，做好立法院的事情才是現階段最重要的事情。

沈伯洋也說，現在有越來越多候選人站出來，這對台灣的未來是非常重要的，這也是今天站出來挺徐嶔煌的原因。

