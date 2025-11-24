回擊佛系打法說！吳怡農嗆大罷免黨內操盤手 苗博雅反應曝光

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會尚未拍板台北市長人選，前往中央黨部繳交參選意願書只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農；不過，由於吳怡農被部分綠營支持者批評2023年立委補選是佛系打法，因此不會想支持他參選，他今（24）日接受專訪則認為，若黨內操盤手那麼會選，大罷免就不會如此，消息一出受到外界關注。對此，社民黨台北市議員苗博雅下午受訪聽聞相當驚訝，她也回應了！

苗博雅今日下午接受媒體聯訪；有記者談到吳怡農批「若黨內操盤手那麼會選，大罷免就不會如此」時，苗博雅相當驚訝說：「他這樣講嗎？」。

接著，苗博雅表示，台北市長這局需要戰將，而戰將有不同類型，目前檯面來看有些戰將過去競爭中有些受傷、有些則在大罷免中保存戰力且全身而退；現階段下一盤要面臨2026年，也許有人可能會覺得在大罷免中保存戰力、全身而退的人是最有爆發力及潛力，進行下一盤的競爭。

快新聞／吳怡農嗆大罷免黨內操盤手 苗博雅驚訝「這樣說」

社民黨台北市議員苗博雅。（圖／民視新聞）

「但不論如何所謂操盤跟算計，都不會是市民最優先的考慮」，苗博雅分析，市民最優先的考慮是這個人選能不能說服是台北市最好的選擇，因此在未來候選人要向前看，到底要把市民帶往哪個方向，並且說清楚。

最後苗博雅強調，現在條件好的候選人、潛在候選人非常多；他舉例，最終決定一個先發投手之後，大家都是同一隊「Team Taiwan」，還是要其他的野手幫其接球，「團隊的隊型要出來，團隊的戰力要出來，能夠整合一個最強的候選人，同時也能整合最強的幹部，是未來台北市長選戰能夠徹底激發潛力、最強戰力的關鍵」。

