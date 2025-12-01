回擊劉寶傑批馬「莫名其妙」 蕭旭岑：2026到2028是兩岸和平與引戰之爭

蕭旭岑指2026到2028是兩岸和平與引戰之爭。資料照 廖瑞祥攝



資深媒體人劉寶傑近日發文批評前總統馬英九把台灣人的痛苦當成要害攻擊，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」蕭旭岑今（1日）表示，劉寶傑罵馬英九的論點根本莫名其妙，直言賴清德總統只剩「抗中保台牌」能打，2026到2028將是堅守中華民國憲法、反對戰爭的兩岸和平派，對決違反憲法、引戰以及把台海拖入戰火之爭。

蕭旭岑今接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪表示，民進黨、賴清德只剩「抗中保台牌」能打，稱賴上週記者會宣布台灣2027步入戰爭，再傳綠營明年大選支持憲訴法公投，這個牌會從2026打到2028，從軍購到各項議題逼在野黨表態是否愛台灣，呼籲國民黨同志堅定信心，堅守中華民國憲法是絕對沒問題的，被攻擊「一中憲法」、「一國兩區」也不必擔心。

廣告 廣告

他說，媒體圈不少人都認識劉寶傑以及他的政治立場，質疑劉突然投書罵馬英九、國民黨主席鄭麗文、前主席洪秀柱等人，論點根本「莫名其妙」。

蕭旭岑指出，民進黨若認為遵守中華民國憲法為難，應該去修憲，稱今年兩次大罷免遭否決，代表台灣主流民意站在國民黨這一邊，唾棄抗中保台與民進黨專制、撕裂國人，主流民意是希望兩岸不要發生衝突、要和解對話、遵守中華民國憲法。

蕭也說，前總統陳水扁近來出來喊話，「那個熟悉的民進黨又回來了」，因陳水扁也是賴清德的導師，喊話就是吹號角，希望支持者傾巢而出、圍繞賴清德的各個戰場戰鬥，即便路線與論述有問題，只要以戰狼性性格，動用媒體與行政資源鬆動藍白，就能達成2026翻轉藍綠版圖的目的。

蕭旭岑說，國民黨支持合理國防，但賴清德提出8年1.25兆軍購非適度國防，而是榨乾台灣人的軍購預算，前副總統呂秀蓮也認為，為何用納稅人的錢買武器製造戰爭、圖利美國軍火商？稱呂講出大實話。馬英九與美、中維持良好關係，花五分之一的錢，台灣比現在還安全，批賴團隊無能、應該下台。

他說，國民黨立委回應軍購議題，應該注意財政紀律的問題，批買武器只是養美國軍火商，台灣有更安全？我們要戰爭嗎？台灣人最需要花的錢在勞保年金、社福預算、民生經濟等，我們有錢嗎？米缸都沒米了，買延遲交付的武器，說得過去嗎？重視國防為何不幫軍人加薪？

更多太報報導

王家俊專欄：鄭麗文兩岸戰略的清晰與模糊 從一國兩區、何鷹鷺說起

蕭旭岑稱蔡英文先說「一國兩區」 吳崢嗆別牽拖：當一個有肩膀的人

蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線喊「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間