回擊李貞秀！黃國昌「統問統答」嗆說謊：說清楚有無要錢

黃國昌。資料照



民眾黨13日開除不分區立委李貞秀黨籍，使其喪失立委資格，李貞秀昨上政論節目批民眾黨主席黃國昌「偽君子」，研議提告黃。黃今（4/15）對李貞秀相關提問採「統問統答」，重批李一而再、再而三的說謊，比對她說過的話就知道前後矛盾，「就講清楚嘛，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後，現在改口要把責任推到別人身上。」

黃國昌今天上午在新莊舉行「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」政策記者會，在媒體提問時，記者指李貞秀昨上政論說黃國昌是偽君子，稱是黃國昌底下的人馬主動找她談賠償的，結果設圈套將她逼退，甚至將跟律師討論，不排除提告，還說黃國昌霸凌陸配，也批黃沒有認真選新北市長，詢問黃國昌回應。

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對此，黃國昌表示，「請問還有李貞秀其他相關的問題嗎？就一起問一問。」

第二名記者繼續問，李貞秀還有爆料，針對國籍相關問題，她認為黃國昌是挺假的，對外幫忙緩頰說中華民國不承認中華人民共和國，何來的雙重國籍，但是她卻說去年12月黨中央蠻強硬的叫她去中國放棄國籍，也請教黃國昌回應。黃又再問一次「還有其他的嗎？就一起講一講。」

第三名記者提問，李貞秀指出，不要讓民眾黨成為時代力量第二，另外指控主席、秘書長當黨團主任，在總質詢前逼她下台，請教回應；第四名記者接續問，李貞秀在節目上主要都是將炮火集中在黃國昌身上，一直強調柯文哲說要給她機會，會不會覺得在挑撥離間？

確定李貞秀問題全數問完後，黃國昌指出，對李貞秀這些相關的問題，他只統一回答這一次，自己一向對於曾經一起工作過的同事，不會有超過事實描述以外的情緒反應，這是自己向來一貫的原則，因此對於李貞秀這一連串的謾罵，他不會花太多的時間在這些事情上。

「我只是覺得有點可惜。」黃國昌說，李貞秀上了這一些綠媒的政論節目，面對過去不斷攻擊陸配的所謂的名嘴，沒有利用機會好好地去捍衛陸配的參政權，結果反而是選擇自己在綠媒上面不斷地自爆，燃燒自己，「我是建議她好好想一想，這樣對她自己、對陸配真的好嗎？」

黃國昌強調，「對我們來講，我們的選擇是把時間留給完成選民對我們的託付。」他選擇在這邊認真的工作、選擇是回應支持者的期待，相信這個才是所有民眾黨的黨公職，包括自己在內，認為真正重要的事情。

當主持人要將記者會收尾時，記者打斷並追問，「可以細問一點嗎？因為這樣講有點太攏統」，黃國昌回稱，「我說過了，我只會統一回答這一次。」媒體如果要細問的話，自己剛說了，李貞秀在政論節目上面，沒有在捍衛陸配的參政權，選擇不斷地自爆，什麼叫選擇不斷的自爆？「你們只要回去看她之前講的話，你們就會發現，對於這種一而再、再而三的說謊，比對她自己說過的話就知道。」

黃國昌嗆，「就講清楚嘛，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後，現在改口要把責任推到別人身上。這些謊言其實不困難去分辨，但我真的不想要浪費時間在這種事情上面。我們選擇把我們的時間花在認真的工作，回應支持者的期待。」

媒體追問，如果黃國昌認為李貞秀在說謊，會不會公開會議的錄音或相關紀錄？黃國昌強調，完整的會議記錄已經交給中評會了。

他說，「我再說一次，你們從她自己說的話就知道，前後矛盾。到底有沒有要錢？不是一開始說沒有？後來不是承認有了？這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間。我們選擇把時間花在做重要的事情，回應支持者的期待之上。」

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