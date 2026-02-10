回擊沈伯洋潑髒水 楊智伃：「紅熊」害怕出現敢揭弊的民代

綠委沈伯洋(左)開砲抹紅，參選北市松信市議員前國民黨發言人楊智伃(右)親上火線回擊。（合成圖／示意圖／資料照）

前國民黨發言人楊智伃8日宣布投入北市松信區市議員選舉，綠委沈伯洋則在社群上砲轟：「她曾配合中共狂開記者會，非常符合國民黨價值」，在社群上引發兩派熱議。對此楊智伃親上火線首度回應，她不懼抹黑與造謠，從司法追殺（萊爾校長製作團隊成員），到立委親自帶頭散播假訊息的抹黑與攻擊，一再證明一件事：他們害怕新世代戰力的接棒，害怕國民黨再出現一位像徐巧芯、王鴻薇，同樣有行動力、敢監督、能為民意發聲、敢揭弊的民意代表。

廣告 廣告

楊智伃在9日深夜PO文指出，宣布參選後收到許多好朋友的支持與鼓勵，但同時也有一群人用魯莽的謾罵與造謠，掩蓋自己無能的憤怒與恐懼。「其中更讓人「驚喜」的是，民進黨不分區立委、青鳥的男神、抗中保台的大將軍aka「中國紅熊」沈伯洋，竟然在 Threads 上第一時間對我潑髒水、抹紅、抹黑。」

楊智伃指出，對於沈伯洋的針對與憤怒，其實她不難理解。畢竟對沈來說，自己正是那個多次戳破他謊言、讓他惱羞成怒的頭痛人物。還記得當時，她們揭露沈伯洋父親在中國大陸以「中國台灣」名義賺紅錢的事實與證據，讓他成為大家口中的「中國紅熊」；也記得質疑他聲稱遭跟拍製造恐慌，其實只是行車紀錄器，讓他惱羞成怒。還有當時沈伯洋被曹興誠點名參選台北市，隔天立刻接受專訪曖昧回應，她也是第一個跳出來寫「請願表」，點出他的荒謬形象，讓他被迫收回選舉美夢的人。這些都是面對真相、直球對決、扎扎實實的戰績，「也是讓綠營感到害怕的原因」。

從司法追殺，到立委親自帶頭散播假訊息的抹黑與攻擊，楊智伃表示這些一再證明一件事：他們害怕國民黨再出現一位像徐巧芯、王鴻薇同樣敢監督、敢揭弊的民意代表。最後楊智伃重申她不會被抹黑擊倒，新世代戰力接棒的時刻已經到來，她只會越戰越勇。

【看原文連結】